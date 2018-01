Majutusasutuste TOPi võitis odava öömaja pakkuja

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Äripäeva majutusettevõtete TOPi võitnud hotell Dzingel on külastajate hinnangul odav hotell, kuid hommikusöök on võrreldav mõne kõrgema taseme ööbimiskoha omaga.

Hotelli omanik ja juhatuse liige Merike Poudel ei soovinud kommenteerida, mis on nende edu saladus ning miks nad majanduslikult nii edukad on.

MIs on mis Dzingel AS

Asutatud 1997

Omanik ja juht Merike Poudel.

Käive 2016. aastal 2,87 mln eurot, kasvas aastaga 19,9%.

Puhaskasum 2016. aastal 722 779 eurot, kasvas aastaga 65%.

Töötajaid 2016. aastal 70, 2017. aasta IV kvartalis sai töötasu 64 inimest.

Reisikorraldaja Estravel müügidirektori Kaire Saadi sõnul meeldib reisigruppidel Dzinglis ööbida, sest hinnad on kesklinna hotellidega võrreldes soodsamad, busse on mugav parkida ja vajadusel on hea bussiühendus kesklinnaga.

Dzingli teenuseid kasutab ka Elektrilevi, kel on üle Eesti töötajaid, kes peavad aeg-ajalt käima pealinnas. “Valiku peamiseks argumendiks on kiire reageerimine majutuse vajadusel, hea parkimisvõimalus ja soodne hind,” ütles Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik.

Klientide tagasisidet koguvas TripAdvisoris on Dzingel saanud võimalikust viiest punktist kolm. Klientide hinnangul on hotellis väga väikesed kaheinimesetoad, tubades vähe kappe ning tegemist on säästuhotelliga.

Kliendid on aga rahul hommikusöögiga, mis olevat isegi parem kui mõnes nelja tärni hotellis. Teise plussina mainiti mõistlikku ööbimishinda - samas leidus neidki, kes pidasid seda ülehinnatuks. Külastajate hinnangul vajavad ka hotellitoad uuendamist.