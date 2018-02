Kohus lõpetas Riito saneerimise

Ringkonnakohus otsustas lõpetada Riito Ehituse saneerimise, kuna ettevõttel pole väljavaateid olla edukas, kirjutas Delfi. Riito üks omanikke on firmade põhjalaskjana kurikuulsust kogunud Toomas Tromp.

Saneerimismenetluse algatas 2016. aasta detsembris Harju maakohus, kes mullu juunis kinnitas ka saneerimiskava, leides toona, et nii saaksid võlausaldajad tagasi ligi 2,8 miljonit eurot, võrreldes pankrotimenetluses loodetava 1,3 miljoniga, meenutas Delfi Ärileht.

Võlausaldajad väitsid kohtule, et Riito varad on üle viidud Eviko Ehitusse, endise nimega Sand Ehitus. Riito teatas seepeale, et kuna saneerimiskava on teinud igapäevase tegevuse ebakindlaks, oli "koostöö" Evikoga lausa ainuvõimalik.

Riito keeldus kohtuga koostööst.Võlausaldajate seas on ka KredEx.

Loe lähemalt Ärilehest.