Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Vanagas Asset Management on osa Vanagas Grupist, kuhu kuulub mitu Leedus tuntud ettevõtet nagu kinnisvaraarendusfirmade esikolmikusse kuuluv Citus, varahaldusfirma Demus Asset Management, ventilatsioonisüsteemide arendaja ja tootja Oxygen ning ühisrahatusplatvorm Profitus.

"Meie grupi ettevõtteid on alati iseloomustanud ambitsioonikus ja loomingulisus, mistõttu otsime pidevalt lisavõimalusi, mis aitavad kiirendada kontserni kasvu ning muudavad finantseerimislahendused mitmekesisemaks. Näeme suurepäraseid võmalusi Vanagas Asset Management’i positsiooni tugevdamiseks turul läbi uute kinnisvaraprojektide arendamise ja uute investorite kaasamise, kes jagavad meie vaadet innovatiivsete ja hubaste kodude loomisel. Esimeses voorus kaasatud vahendid on juba edukalt investeeritud: 2,2 miljonit eurot suunati uute alade ostmiseks ja arendamiseks Vilniuse Šnipiškėse ja Fabijoniškės linnaosades ning kahe kinnistu soetamiseks Naujamiestis, 1,2 miljonit eurot aga ehitustöödeks käimasolevates Cituse kinnisvaraprojektides. Jätkame oma investeerimisprogrammi, naastes võlakirjaemissiooni teise vooruga,” ütles Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.

Kaasatud vahendeid kasutatakse emitendi käimasolevate ja planeeritud kinnisvaraarendusprojektide rahastamiseks Vilniuses ning ettevõtte käibekapitali finantseerimiseks, sealhulgas projektiettevõtetele lühiajaliste laenude andmiseks.

"Võlakirjade lunastamist plaanime rahastada korterite müügist saadud vahenditest, hetkel arendatakse Vilniuses Cituse kinnisvaraprojekte. Ettevõtte stabiilset finantsseisu arvestades pakuvad antud võlakirjad investoritele atraktiivset riski ja tootluse suhet. 2024. aasta lõpus ületas Vanagas Asset Managementi konsolideeritud omakapital 32 miljoni euro piiri ning konsolideeritud omakapitali ja varade suhe oli üle 87%,“ ütles Vanagas Asset Managementi finantsjuht Raimundas Lukoševičius.

Projektiettevõtete aktsiatega tagatud võlakirjad

Võlakirjad on tagatud esimese järgu pandiga emitendi projektiettevõtete aktsiatele koos kohustusega, et kogu võlakirjade kehtivusaja jooksul ei ületa emiteeritud võlakirjade nominaalväärtuse ja panditud aktsiate netoväärtuse suhe 0,5 (see tähendab, et tagatise väärtus peab olema vähemalt kaks korda suurem võlakohustusest). Lisaks antakse pandiks emaettevõtte Vanagas Grupi nõuded.

„Võlakirjapakkumise esimeses voorus õnnestus emitendil edukalt kaasata 3,4 miljonit eurot investeeringuid. Usume, et investorid hindavad ka edaspidi kõrgelt Vanagas Asset Managementi pikaaegset kogemust kinnisvaraarenduses, tugevat kapitalistruktuuri ja atraktiivseid tagatismeetmeid,“ kommenteeris Orion Securities investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

Põhjalik kogemus kinnisvarainvesteeringutega

Ettevõte on arendanud või arendamas kokku 25 kinnisvaraprojekti, mille kogupind ületab 180 000 ruutmeetrit. Ettevõte tegutseb Leedu suuremates linnades, Vilniuses ja Kaunases, ning ka väiksemates, kõrgelt hinnatud kuurortlinnades nagu Druskininkai ja Nida.