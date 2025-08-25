Äripäev
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Kinnisvaraarendusi rahastav Leedu investeerimisettevõte Vanagas Asset Management on käivitanud 2 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjapakkumise teise vooru, võimalusega suurendada emissiooni 3 miljoni euroni. Eesti investorid saavad esitada investeerimistaotlusi pankade ja finantsvahendusfirmade kaudu selle reedeni. Võlakirjad lunastatakse 29. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 9,5% aastatootlust.
Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
  • Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
Võlakirjade pakkumine kestab 29. augustil kella 15:30ni. Emissioonis saavad osaleda nii institutsionaalsed kui ka erainvestorid Eestist, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade (nt LHV, Swedbank, SEB jt) kaudu. Võlakirjade märkimise orderid vaadatakse läbi esitamise järjekorras. Pakkumist korraldab Leedu investeerimisfirma Orion Securities, juriidiliseks nõustajaks on TEGOS Legal. Minimaalne investeerimissumma on 1043,69 eurot ja intressi makstakse poolaasta kaupa.
Võlakirjaprojekti tutvustus investoritele:
Vanagas Asset Management on Eesti investoritele juba tuttav: mitmed kohalikud investorid osalesid kevadel pakkumise esimeses voorus, aidates ettevõttel kaasata 3,4 miljonit eurot.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Vanagas Asset Management on osa Vanagas Grupist, kuhu kuulub mitu Leedus tuntud ettevõtet nagu kinnisvaraarendusfirmade esikolmikusse kuuluv Citus, varahaldusfirma Demus Asset Management, ventilatsioonisüsteemide arendaja ja tootja Oxygen ning ühisrahatusplatvorm Profitus.
"Meie grupi ettevõtteid on alati iseloomustanud ambitsioonikus ja loomingulisus, mistõttu otsime pidevalt lisavõimalusi, mis aitavad kiirendada kontserni kasvu ning muudavad finantseerimislahendused mitmekesisemaks. Näeme suurepäraseid võmalusi Vanagas Asset Management’i positsiooni tugevdamiseks turul läbi uute kinnisvaraprojektide arendamise ja uute investorite kaasamise, kes jagavad meie vaadet innovatiivsete ja hubaste kodude loomisel. Esimeses voorus kaasatud vahendid on juba edukalt investeeritud: 2,2 miljonit eurot suunati uute alade ostmiseks ja arendamiseks Vilniuse Šnipiškėse ja Fabijoniškės linnaosades ning kahe kinnistu soetamiseks Naujamiestis, 1,2 miljonit eurot aga ehitustöödeks käimasolevates Cituse kinnisvaraprojektides. Jätkame oma investeerimisprogrammi, naastes võlakirjaemissiooni teise vooruga,” ütles Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
Kaasatud vahendeid kasutatakse emitendi käimasolevate ja planeeritud kinnisvaraarendusprojektide rahastamiseks Vilniuses ning ettevõtte käibekapitali finantseerimiseks, sealhulgas projektiettevõtetele lühiajaliste laenude andmiseks.
"Võlakirjade lunastamist plaanime rahastada korterite müügist saadud vahenditest, hetkel arendatakse Vilniuses Cituse kinnisvaraprojekte. Ettevõtte stabiilset finantsseisu arvestades pakuvad antud võlakirjad investoritele atraktiivset riski ja tootluse suhet. 2024. aasta lõpus ületas Vanagas Asset Managementi konsolideeritud omakapital 32 miljoni euro piiri ning konsolideeritud omakapitali ja varade suhe oli üle 87%,“ ütles Vanagas Asset Managementi finantsjuht Raimundas Lukoševičius.

Projektiettevõtete aktsiatega tagatud võlakirjad

Võlakirjad on tagatud esimese järgu pandiga emitendi projektiettevõtete aktsiatele koos kohustusega, et kogu võlakirjade kehtivusaja jooksul ei ületa emiteeritud võlakirjade nominaalväärtuse ja panditud aktsiate netoväärtuse suhe 0,5 (see tähendab, et tagatise väärtus peab olema vähemalt kaks korda suurem võlakohustusest). Lisaks antakse pandiks emaettevõtte Vanagas Grupi nõuded.
„Võlakirjapakkumise esimeses voorus õnnestus emitendil edukalt kaasata 3,4 miljonit eurot investeeringuid. Usume, et investorid hindavad ka edaspidi kõrgelt Vanagas Asset Managementi pikaaegset kogemust kinnisvaraarenduses, tugevat kapitalistruktuuri ja atraktiivseid tagatismeetmeid,“ kommenteeris Orion Securities investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

Põhjalik kogemus kinnisvarainvesteeringutega

Ettevõte on arendanud või arendamas kokku 25 kinnisvaraprojekti, mille kogupind ületab 180 000 ruutmeetrit. Ettevõte tegutseb Leedu suuremates linnades, Vilniuses ja Kaunases, ning ka väiksemates, kõrgelt hinnatud kuurortlinnades nagu Druskininkai ja Nida.

Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Kui teil ei ole investeerimisteenuste lepingut Eesti finantsvahendajaga (nt LHV, Swedbank, SEB), saatke oma kontaktandmed selle vormi kaudu või kirjutage aadressil [email protected] ning Orion Securities konsultant võtab teiega ühendust.

Lisateave võlakirjade kohta: www.orion.lt/en/vanagas-asset-management-bonds-ee
Orion Securities soovitab enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerida oma finantsnõustajaga ning hinnata kõiki finantsinstrumendiga seotud riske ja muid asjakohaseid asjaolusid.

Taustainfo Orion Securities kohta

Orion Securities on alates 1993. aastast tegutsev Baltimaade investeerimisettevõte, mis pakub laia valikut teenuseid: kapitaliturgude, investeerimispanganduse, privaatpanganduse, varahalduse, väärtpaberite ja depositooriumi teenuseid. Ettevõtte klientideks on kõrge netoväärtusega eraisikud, ettevõtted ja varahaldurid. Orion Securities tegeleb Leedu Panga poolt väljastatud Euroopa Liidu täismahus investeerimisühingu tegevusloa alusel. Lisateave: www.orion.lt.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Vanagas Asset Management võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ja võlakirja tingimustes ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.
Telefon: +370 616 22744

