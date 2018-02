Kinnisvaraspets: Soome-Rootsi raskused Eestit ei sega

Aasta algus tõi Tallinna korteriturule languse - jaanuaris langes korteritehingute maht lausa 32 miljoni euro võrra, kirjutab Center Kinnisvara jaanuari korterituru ülevaates.

"Detsember on tavaliselt aktiivne ja jaanuar vaikne, isegi koduvahetuse ära otsustanud inimesed vaatavad jaanuaris pigem ringi ja koguvad mõtteid," tunnistas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer. "Kuid seekord kukkus tehingute maht kuuga veerandi võrra, 116 miljonilt eurolt 84 miljonile, mis on arvestatav langus." Ayreri kinnitusel saab olulist osa langusest selgitada suurte allahindlustega, mida arendajad aasta lõpus tegid et aasta heade müügitulemustega lõpetada.

"Nagu ei saa nõustuda juba aasta otsa kestnud uue kinnisvaramulli juttudega, ei tohiks nüüd ka langust hakata uueks krahhiks paisutama," rõhutas Ayrer. "Hinnatõusu tempo sel aastal rahuneb ja tõenäoliselt langevad uusarenduste hinnad tihedas konkurentsis ilmselt 10-15%, samal ajal kui tehingute maht kasvab. See on korrektsioon õiges suunas ja alanud aasta tuleb kinnisvaraturul stabiilne, ei paanikat ega eufooriat."

Kuigi aktsiaturgude hiljutine kukkumine ja Rootsi kinnisvaraturu langus tekitavad kiusatuse tonte näha, pole selleks Ayreri sõnul alust. "Ilmselt läheb ka Soome turg langusesse, usun et hinnad langevad tänavu 12-17%. Aga see ei kajastu oluliselt Eestis, sest meie kinnisvaraturg on praegu terve," märkis Ayrer. "Turg korrigeerib siin end peamiselt uusarenduste segmendis, kus tööjõu ja materjalide kallinemine on uusarenduste hinnad üle taluvuspiiri ajanud."

Jaanuaris vahetas Tallinna korteriturul omanikku 812 korterit ja 84 miljonit eurot. Keskmine ruutmeetrihind langes neis tehinguis 141 euro võrra 1816 euroni, võtab Center Kinnisvara kuustatistika kokku.