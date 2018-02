„Vähe palka maksvad ettevõtted peavad kaardilt kaduma“

Äripäev 13. veebruar 2018, 15:25

Jaan Männik. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180213/NEWS/180219894/AR/0/AR-180219894.jpg

Võib küsida, miks sellised firmad nagu HKScan tulevad Eestisse. Ma usun, et üks põhjus on see, et Rakveres makstakse palju madalamat palka kui näiteks Soomes, leiab ärijuht ja poliitikasse pürginud Jaan Männik.