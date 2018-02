Ülemiste keskus investeerib üle 30 miljoni euro

“Rimi hüpermarket on kolitud ajutisele pinnale ning nüüd algab põhiline ehitustegevus,“ ütles Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits. Ta rõhutas, et keskus ise jätkab sel ajal oma tavapärast tööd ja on klientidele avatud. “Suurim muutus on see, et Rimi senine osa lammutatakse, selle asemele ehitatakse maa-alune parkla ja kaks maapealset korrust,” rääkis Pärnits.



Laiendatud osa suurimaks retnikuks saab Apollo Kino. Apollo Grupi tegevjuht Mauri Dorbek ütles, et liaks kinole on nad arvestanud ka konverentside korraldamisega. Apollo Kino kontseptsioon saab Ülemiste keskuses juurde veelgi uusi lahendusi. Samuti lisandub koos bowling'u-radadega O’Learys spordirestoran, rääkis Dorbek.