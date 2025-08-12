Raadiohommikus: USA majanduse jahenemine, minister Eesti ekspordist ja eramute huvi järsk kasv

Kolmapäevane raadiohommik toob jutte tollidest, kasvanud huvist eramute vastu, aga ka riigi eksporditegevustest ja koolitusärist.
- Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis eksporditegevuste kavast.
Foto: Liis Treimann
Kevadest alates on nii-öelda Suur-Tallinna kinnisvaraturul uue trendina pidevalt kasvanud huvi eramute vastu ning ka vaikselt üle talve seisnud objektide ümber on liikumas aina enam huvilisi. Muutusest ja põhjustest tuleb rääkima 1Partner Kinnisvara maakler Alar Voogla
Tollišoki mõjud hakkavad USAs vaikselt kohale jõudma ja tulemuste hooaja lõppemise järel saavad makronäitajad taas rohkem tähelepanu ja turu optimism pannakse proovile, kirjutas SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil
. Nüüd kui USA ja Hiina on tollivaherahu 90 päeva pikendanud ja USA presidendil Donald Trumpil on tegemist Ukraina vaherahu läbirääkimistega, arutame mis saab edasi.
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
tutvustas eelmise nädala lõpus valitsuse majanduskabinetile Team Estonia eksporditegevuste kava, mis seab eesmärgiks tugevdada Eesti ettevõtete positsiooni globaalsel turul. Küsime, mida kava endast kujutab ja kuidas saab valitsus ettevõtteid turule sisenemisel varasemasest rohkem abistada.
Hinnatõus toitlustuses ning toiduainete hindade tõus on sundinud nii mõndagi ettevõtet tegevuse lõpetama. Kaju Köögi peakokk ja Toidukunstistuudio perenaine Olga Kaju
võttis sel teemal sõna, öeldes, et kõik tõstavad hindu, sest kõik teised tõstavad ka. Tema pole kaks aastat rühmakoolituste hindu tõstnud ning ei plaani seda ka sel hooajal. Küsime, mis lisategevustega ta suudab hinnatõusu ära hoida.
Hommikut veavad ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Stiine Reintam.
Päev jätkub kolme saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”.
Iglucrafti asutaja ja juht Priit Kallas
ning Empowermendi kasvutreener Toomas Soosaar
räägivad, kuidas instinktipõhisest juhtimisest liikuda süsteemse ja mõõdikutele tugineva juhtimiseni.
Priit Kallas jagab, et varasemalt oli ta pigem “emotsionaalne värbaja” ning juhtimine käis paljuski kriiside lahendamise pealt, kus tuli ise põrandaid pühkida ja samal ajal arveid välja kirjutada. Mis sellest aga välja on aidanud ning kuidas rolle ja võtmemõõdikuid paika panna, seda kuuleb lähemalt saatest.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
13.00‒14.00 “Energiatund”
. Saates on külas Fermi Energia
tehnoloogiajuht Marti Jeltsov
, kellega räägime uue põlvkonna tuumajaamakese rajamise võludest ja valudest, uurime, kui kauaks veel investorite raha jätkub ning millal saab maailmas käega katsuda reaktorit, millesarnast Fermi Eestisse rajada plaanib.
Saatejuht on Janno Riispapp.
15.00‒16.00 “Äripäeva fookuses”.
Külas on riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson
. Räägime reedel aset leidvast tippkohtumisest USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini vahel. Küsime, kui erinevad on USA ja Ukraina seisukohad sellest, kuidas sõda lõpetada, räägime, mida annab kohtumise eel teha Euroopa liidritel ja kas USA sanktsioonid Venemaale on laualt maas.
Saatejuht on Eget Velleste.
