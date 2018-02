Kahtlustus: Läti keskpankur võttis üle 100 000 euro

Läti korruptsioonivastase võitluse büroo KNAB teatas, et kahtlustab Läti keskpanga juhti 100 000 euro altkäemaksu võtmises või vahendamises.

Uurimise all on ka teine eraisik, kelle nime samuti välja ei öelda. LSMi teatel arvatakse teine kahtlustatav olevat aga ettevõtja Maris Martinsons, kes vabastati eile vahi alt.

Keskpanga juht Rimševics on veel vahi all, ent telekanali LTV teatel on tundmatu sõber tasunud tema eest 100 000 euro suuruse kautsjoni, mis tähendab, et peagi on tal oodata vabadusse pääsemist.

Straume hoiatas avalikkust ka ennatlike järelduste eest ning rõhutas, et hoolimata spekulatsioonidest pole uurimine seotud rahapesus kahtlustatava finantsvaringu äärel seisva ABLV panga, Norviku panga või ühegi teise praegu Lätis äritseva pangaga.

Nii peaminister Maris Kučinskis kui ka rahandusminister Dana Reizniece-Ozola on välja öelnud, et Rimševics peaks ametist tagasi astuma, ehkki esialgu on ta veel ametis.

Keskpanga ametis oleva presidendi tagandamine, kui ta ise tagasi astuda ei soovi, on veniv ja keeruline protseduur, märkis Läti rahvusringhääling.