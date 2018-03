Riigi otsused nudivad ettevõtete kasvu

Leppänen nentis, et maksumuudatuste taga on positiivne eesmärk, kuid asjad on muutunud selgelt keerulisemaks. „See on üks näide sellest, kuidas üks positiivne asi võib lõppeda sellega, et muutub ettevõtte jaoks keeruliseks ja paneb talle lisakoormuse,“ arvas ta.

„Lõpuks tuleb välja, et saan oma tööga tegeleda ainult mingi tühise osa,“ sõnas Hellenurm. Ta leiab, et süsteem võiks olla arusaadavam ning ka maksud jõukohasemad. „Kui ma näen, et olen suuteline maksma, siis maksan selle uhkusega ära. See peaks olema mõistlik!“ lisas ta.

Paljud pidid tegelema töötajatele maksumuudatuste selgitamisega ning sellega, et ise ennast nendega kurssi viia. Loomasööda tootmisega tegeleva Veskimeister OÜ juhatuse liige Andres Hellenurme kommenteeris, et viimasel ajal on läinud suur osa ressurssi just seadusandlusega kurssi viimisele ja selle selgitamisele töötajatele.

Suuremate probleemidena tõid uuringus osalejad välja kõrge maksukoormuse, koormava seadusandluse ja liigse bürokraatia. „Eesti senine edu on tunnetuslikult rajanenud lihtsusele,“ kommenteeris Leppänen ja lisas, et mitmed uued seadused on teinud ettevõtete tegutsemise keerulisemaks.

Inimeste arendamise küsimus

Uuringus tuleb selgelt esile uute töötajate otsimise aktuaalsus. „Mitu aastat on väikesed ja keskmised ettevõtted öelnud, et ei plaani töötajaid juurde palgata või pigem vähendavad töötajate arvu,“ selgitas Leppänen, et toimunud on selge muutus, sest nii Eesti kui Läti ettevõtete hulgas on tõusnud soov palgata uusi töötajaid juurde.

Leppänen tõi välja, et praegu on töötajate jaoks tegemist soodsa keskkonnaga. „Töötajaskond on muutunud väga oluliseks ressursiks,“ ütles ta ning lisas, et näiteks digitaliseerumise muudatused toovad selle, et olemasolevad töötajad peavad end täiendama, ja ka ettevõtted on valmis sellesse tugevalt panustama.

Töötajate olulisusele rõhus ka Hellenurme, kes rääkis, et tema ettevõtte tegevuses on toote pakkumise kõrval oluline pakkuda ka head teenust. Tootmises läheb töötajaid tänu automatiseerimisele ja robotitele järjest vähem vaja, kuid suureneb teenuse kvaliteedi tähtsus.

„Äärmiselt oluline on investeerida inimestesse, kes suudaksid teenust anda,“ rõhutas Hellenurme ning lisas, et tootmise kõrval tegeleb nende ettevõte 80-90% ulatuses just teenuse pakkumisega. Inimestesse investeerimine võimaldab Hellenurme sõnul maksta ka konkurentsivõimelisemat palka.