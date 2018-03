Pärnu vineeritehases esimesed töötajad palgatud

Metsä Woodi Pärnu Vineeritehas Investeering. 100 miljonit eurot, ligi pool Metsä Wood Groupi investeerimiskavast.

Suurus. Tehase pindala kokku 28 000 m 2 , tootmismaht 50 000 m 2 aastas.

, tootmismaht 50 000 m aastas. Tööjõud. Ligikaudu 200 töötajat, neist 10% administratiivtöötajad.

Tooraine. Kesk-Soome Äänikoskisse ehitatakse uus kasespooni tehas, kust spoon tuuakse Pärnu vineeritehasesse.

Toodang. Kõrge väärindusastmega vineeritooted nõudlikumaks lõppkasutuseks, nt transpordivahendite tootjatele ja ehitustööstusele. Tarnitakse peamiselt Kesk-Euroopasse, tootmismaht umbes 7 veokikoormat päevas.

Kaubandusest tootmisvaldkonda

Tööle kandideerivad inimesed on seni olnud pärit kõik Pärnust ja selle ümbrusest. Paljud tööle soovijad on olnud tootmistaustaga, aga mitte kõik. Tali rääkis, et vineeri tegemise kogemust sealkandis nii ehk naa pole – Pärnu maakonnas pole seni sellist tehast olnud. Küll aga on kandidaatide hulgas spooni tegemise kogemusega inimesi.

“Mõned inimesed on tulnud isegi kaubandusest,” jätkas Tali, lisades, et nad ei eelda ilmtingimata varasemat tootmistausta, kui on näha, et potentsiaali on ning inimene on entusiastlikult meelestatud. “Anname sellistele noortele võimaluse.”

Tali märkis, et töötajad on huvitatud tööle tulemisest sellest hoolimata, et inimestele pole seni väga kõrget palka lubatud. “Ajapikku meie palgad kindlasti tõusevad samale tasemele, kus need on piirkonna paremates puidutööstusettevõtetes. Ehk isegi kõrgemale. Aga ettevõtte tööle saamine võtab aega – peame terad sõkaldest eraldama,” rääkis Tali, et enamik tööle soovinutest on sellest ka aru saanud.

Tali sõnul on just vanem põlvkond selline, kes peab palgast olulisemaks kaasaegset töökeskkonda. “Puhtaid ruume, professionaalset juhtimist ja seda, et tehas pole linnast väga kaugel,” rääkis Tali nende plussidest tööandjana.

