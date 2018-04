Baltika võttis sihikule Soome turu

Vyyryläinen märkis, et Soome sisenedes on oluline, et Baltika ja eeskätt Montoni bränd jõuaks inimesteni. Ta ütles, et seetõttu tuleks neil avada palju kauplusi, et nende nimi paremini inimesteni jõuaks. Konkurentidest rääkides ütles ta, et need võiksid olla peamiselt Soome, Rootsi ja Norra suuremad brändid. Montoni eelis on tema sõnul aga see, et nende riided on natuke erinevad ja omanäolisemad.

"Seal ei ole võimalik kasumit teenida"

Denim Dreami rõivapoodide taga oleva Põldma Kaubanduse juht Heinar Põldma tõdes, et Soome tuleb tõesti siseneda ettevaatlikult, ehkki tegemist on naaberturuga. „Meie oleme seda ideed arutanud, läbi kalkuleerinud ja analüüsinud kuskil viis aastat ja iga kord, kui me oleme kõik oma numbrid kokku löönud, on tulemuseks see, et seal ei ole võimalik kasumit teenida,“ oli Põldma konkreetne.

Ta selgitas, et Soomes on kogu tegevus kallim kui Eestis. „Rendid on kallimad, tööjõud on kallim, transport on kallim ja selle võrra peaks olema käive tunduvalt suurem. Aga kui sa lähed uude kohta, siis keegi sind algul ei tunne ja see võtab väga kaua aega, kuni leiad lojaalsed kliendid,“ rääkis Põldma ja lisas, et lõpuks peaks ikka tekkima suurem käive, mis ära tasub, aga seal turul on vanade olijate kõrval uutel väga raske. „Sellepärast me oleme jätnud sinna minemata. Aga me pole seda mõtet maha matnud ja kui me tunnetame, et nüüd on võimalik seal kasumit teenida, siis me läheme.“

Põldma nimetas Soome kitsast brändide valikut miinusena, sest tarbija on seal harjunud ühtede ja samade moemärkidega. „Ei ole kerge seal uutel tulijatel. Aga kes on tublid ja töökad ja kannatlikud, neil kindlasti seal lõppkokkuvõttes äri õnnestub. Meie ise oleme hulgimüügiga seal, aga jaega ei ole veel suutnud leida sellist äriplaani, mis võimaldaks seal kasumlikult töötada.“

Siiski tõdes ta, et soomlaste huvi on Eesti brändide vastu suur. Möödunud aasta juulikuus analüüsisid nad Viru keskuse Denim Dreami kümmet päeva ja selgus, et 40 protsenti ostjatest olid soomlased.