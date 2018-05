Millist nõu annavad juhid peaministrile?

Ainult tellijale

Kui peaminister küsiks nõu Pärnu Juhtimiskonverentsi esinejailt, siis mida ta kuuleks? Riik võiks toetada eestlaste ettevõtlikkust, suunata rohkem raha haridusse ja süvendada eksportijate koostööd.

„Eestis ei ole raha, ei ole piisavalt toetusi. Kui on mingi võimalus, et saada täiendavat ressurssi Eesti ettevõtjatele, et nad julgeks minna ja teha ning ka jõuaks sellega kuskile,“ sõnastab ta oma soovituse peaministrile.

Välisinvestoritelt mitu miljonit eurot kaasanud kindlustusala idufirmat Inzmo juhtiva Meeri Rebase sõnul on Eestis palju häid idufirmasid ja tublisid insenere, ent vähe raha. Ta ise on samuti näinud mitut idu, mis on üsna head projektid, aga jäänud rahastuse taha.

Šveitsis, Saksamaal ja Austrias elanud Rebase sõnul on eestlane võrreldes kesk-eurooplasega näljane. Seal on inimesed mugavad, neil pole mingit vajadust teha midagi uut ja võtta riske, kui saad tööl palka 4000-5000 eurot kuus, märgib ta. „Eestlastel on see tung ja enese tõestamise vajadus täiesti olemas,“ põhjendab ta oma ettepanekut.

Samas on Eesti Rebase sõnul suurepärane koht ettevõtlusega tegelemiseks. „Kui palju sa hoiad aega kokku igasugu mõttetu bürokraatia pealt tänu sellele, millised tehnoloogiad ja võimalused meil on. Saksamaal asutame täiesti tavalist osaühingut kaks kuud. See ei ole normaalne. Väga palju aega kulub mingile mõttetule paberijamale. Eesti ettevõtjail on väga-väga suur eelis,“ kinnitab ta.

Meil on kõik olemas, et Eesti ettevõtja saaks olla töös efektiivne ega peaks muretsema administreerimise pärast – see on meeletu ajaline ressurss, mis meile on antud tänu sellele, et kõik need tehnoloogilised võimalused on olemas, lisab Rebane.

Eksportijatele ümarlaud või klaster

Maxime Trijoli konjakimaja müügijuht Põhja- ja Kesk-Euroopas Kaido Laanet soovitab välisturgudel tegutsevail eestlastel omavahel rohkem koostööd teha. „Tahaksin näha, et väljaspool Eestit ettevõtlust arendavatel inimestel oleks kas mingi klaster või ümarlaud, kuhu koondada jõud ja leida sünergiat. Võib-olla see mingil tasandil ka toimub ja toimib. Aga seda saab väga-väga palju arendada,“ viitab ta peaministri võimalikule abile.

Laanet panustaks ka ise. „Ma heal meelel arutaks koos läbi, et kui keegi on uuele turule minemas, siis kas meil – kas või laiemalt, Balti regioonist – on kellelgi seal kontakte, kas mingi töö on juba ära tehtud, kas võime midagi koos teha. Võin vabalt jagada oma kontakte ja tegevusi ühildada laua taga istuva kolleegiga, kes räägib hoopis väetistest, teraviljadest või tehnoloogiast, leidmaks ühiseid puutepunkte,“ näitlikustab ta.

Sotsiaalmeedias on kogukondi „eestlased siin“ ja „eestlased seal“, aga Laaneti kinnitusel tahaks see paremat koordineerimist. „Olen küsinud nõu Eesti saatkonnast, püüdnud majandusatašeedega jutule saada ning andnud teada, mida ma teen. Väikese riigi ja kogukonnana peaksime leidma ühisjõu ning tegema asju rohkem ühise mütsi alt ja ühise eesmärgi nimel. Usun, et see realiseerub ka. Eesti on nii väike, peame koostööpunktid leidma,“ lisab Laanet.