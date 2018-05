USA viis lennukitootjatel tuule tiibadest

Ainult tellijale

Ameerika Ühendriikide otsus lahkuda Iraani tuumaleppest seab ohtu ühtekokku 38 miljardi dollari eest lennuki müügilepinguid Teherani ja lennukitootjate vahel, peamiselt mõjutab see Airbusi ja Boeingut.

Iraani riiklik lennufirma IranAir on sõlminud 38,3 miljardi dollari eest lepinguid 200 reisilennuki ostmiseks, sealhulgas 100 lennukit Euroopa lennukitootjalt Airbus, 80 Boeingult ning 20 lennukit ühelt väiksemalt lennukitootjalt, Prantsuse-Itaalia ühisfirmalt ATR.

Kohe pärast president Donald Trumpi teadet 2015. aasta tuumaleppest lahkumise kohta teatas Trumpi administratsioon, et USA kavatseb tühistada kõik ekspordilitsentsid, mida lennukitootjad vajavad lennukite müügiks Iraanile, mis laieneb kõigile lennukitele, milles kasutatakse USAs valmistatud komponente, kirjutab Reuters.

Kõige rohkem on kaotada Airbusil, sest nõudlus laiakereliste reisilennukite järgi on olnud madal ning sundinud tootjat ka oma plaane ümber tegema, aga Iraan oli selliseid suuri lennukeid Airbusilt tellinud 53. Tellimuste tühistamine tähendaks hoopi ka Airbusi kõige uuemale suurele lennukile A330neo, mille järgi on nõudlus olnud samuti nõrgavõitu. IranAir oleks olnud lennukifirma suuruselt teine tellija.

Seevastu Boeingu juht Dennis Muilenburg teatas veel eelmisel kuul, et nemad Iraani tellimustest nii palju ei sõltu.

Airbus ja Boeing on kaks peamist tegijat maailma 120 miljardi dollarisel turul, mõlemad firmad sõltuvad Iraani tellimuste täitmisel sarnastest ekspordilitsentsidest. Nii Airbus kui Boeing ütlesid Reutersile, et vajavad aega USA otsuse analüüsimiseks ning hetkel seda ei kommenteeri.

Boeingi aktsia hind langes 0,61 protsenti ning Airbusil üle protsendi.