Siilatsid ostsid Viljandi mõisa

Aprilli lõpus ostis Viljandi mõisa peahoone OÜ Modify, mis kuulub avalikult mitu aastat vara pärast tülitsenud isale ja pojale Viktor ja Keith Siilatsile, kirjutab Sakala

Viimase poolteise aasta jooksul on firma ostnud kokku 11 kinnistut mitmel pool Eestis. Modify juhataja Aivar Lõhmist polnud nõus Sakalale kommenteerima, mida Viljandi mõisaga edasi teha kavatsetakse.

Aastakümneid Eesti edukamate ettevõtjate sekka kuulunud Viktor Siilats on mõisaid omandanud ka varem.

Ajakirjanduse kaudu on avalikkuse ette jõudnud tema tulised varavaidlused poja Keith Siilatsiga, kes on süüdistanud, et isa on temalt varastanud 20 miljonit eurot.

Loe pikemalt Sakalast.