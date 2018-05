Klandorf: mina pole kedagi altkäemaksu võtma survestanud

Eile vahistati altkäemaksu võtmise süüdistusega Sõle spordikeskuse juht Toomas Ristlaan ning seepeale kirjutas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid sotsiaalmeedias, et tegelikult survestas Ristlaant üks linnavalitsuse liige.

Täna tunnistas Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Kalle Klandorf ERRile , et tema on see inimene, keda Kaljulaid süüdistab kriminaaluurimise alla sattunud Ristlaane survestamises. Klandorfi sõnul on Kaljulaidi jutt väljamõeldis.

"Survestamisest on asi kaugel või ütleme nii, et sellist asja pole tehtud. Aga eks see jutt jääb härra Kaljulaiu südametunnistusele kõik, mis ta seal kokku on sahmerdanud," rääkis Klandorf ERRile.

Ta selgitas, et tema kabinetis on käinud kolm vaidlevat osapoolt: Põhja-Tallinna jalgpalliklubi, Toomas Ristlaan ja Tallinna Kalev, keda ta on üritanud omavahel lepitada, nii et kõik saaksid Sõle spordikeskuses trenni teha vastavalt vajadustele.

"Sellepärast nad minu kabinetis käisidki kõik kolm osapoolt eraldi, et olid probleemid seal. Aga see on nende lahendada, kes seal saali aegu jagab. Nagu ma ütlesin, siis umbes poolteist kuud tagasi saavutati kokkulepped," vahendas ERR Klandorfi sõnu.

Seda, kas keegi kellelegi altkäemaksu andis, Klandorf ei tea: "Seda ma küll ei oska öelda. Loomulikult, kui on mingisugune altkäemaks, siis altkäemaks on alati äärmiselt taunitav ja selleks ongi meil õiguskaitseorganid, kes neid asju lahendavad. Ma räägin praegu sellest, et minu kabinetis on käinud kõik kolm osapoolt."

Klandorf lisas, et linnal on vähe infot selle altkäemaksu loo kohta. "Selle kohta ei oska ma mitte midagi kommenteerida. Aga mis puudutab Kaljulaiu juttu, siis see on niisugune nagu ta on - tuulest püütud."

