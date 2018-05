Urmas Arumäe: kaotasin üle miljoni euro

Teine Arumäe lugu oli seotud 2011. aasta riigikogu valimistega, kus tal oli plaan kandideerida. "Ähvardati üht-teist negatiivset minu kohta lehte panna. Mina polnud huvitatud meediakärast. Viimsi vallavanemana soovitasin lähikondse elukaaslasel osta maad, aga tuli uus vallavalitsus ja muutis otsust. Mind süüdistati, et andsin halba nõu. Ähvardus oli, et sellest tuleb artikkel lehte. Olin valmis raha maksma ja kirjutasin välja võlakirja. Aga see artikkel ikkagi ilmus ja ma kaebasin kohtusse. Kohus otsustas aga, et ähvarduse alla antud võlakiri on kehtiv,“ rääkis Arumäe.

Pikemalt saab Arumäe ettekannet lugeda järgmisel teisipäeval, 22.05 Äripäeva vahel ilmuvast Pärnu Juhtimiskonverentsi erilehest.

Pane tähele!

Täna ja homme toimub Pärnus juhtimiskonverents. Esinevad näiteks Ryanairi juht Michael O'Leary, TransferWise'i asutaja ja juht Taavet Hinrikus, notar Priidu Pärna, KIA autodisainer Björn Koop, Tallinna-Helsingi tunneli eestevedaja Peter Vesterbacka, kunstiteadlane Linnar Priimägi ja paljud teised.