Vene värvitootja: Eesti ettevõtjad on kosmos!

Täna Narva-Jõesuus Eesti-Vene majandusfoorumil rääkisid oma kogemusest mõlema riigi ettevõtjad. Venemaal Gatšinas asuva värvitehase Primatek juht Valeri Jefimov kiitis oma esinemises Eesti ettevõtjate suhtumist.

Primatek toodab pulber- ja tööstuslikke värve ning ettevõttel on tehased Venemaal ja endise Nõukogude Liidu aladel. Varem oli ettevõtte nimi Tehnocolor ja see tootis tavalisi tööstuslikke värve, kuid siis nägid omanikud võimalust pulbervärvide turul.

„Meie tööpõhimõte on viia omahind alla ja tõsta kvaliteeti,“ rääkis Jefimov ja jätkas: „Kui tuleb klient ja ütleb, nagu filmis, et tahab samasugust, aga pärlmutternööpidega, siis me ei saada teda mujale, vaid kuulame ära ja üritame lahenduse leida,“ tõi ta oma tööpõhimõtte näitena kuulsa tsitaadi filmist „Briljantkäsi“.

Hinnakonkurentsis aitab Primatekil püsida ka nende enda õppekeskus, mille nad rajasid 2008. aastal ja mis tegutseb senimaani. „Kasahstanis võitis üks firma tee-ehituse hanke. Tellija tahtis seal sillale kuplikujulisi kaunistusi, kuldset värvi. Kuid ta ei mõelnud selle peale, et niisuguseid värve pole lihtsalt olemas. Pöörduti siis mingisse firmasse, aga seal oleks tellimus valmis saanud kaks nädalat pärast silla üleandmise tähtaega. Siis tuldi meie juurde. Meie, ja sugugi mitte esimese korraga, töötasime sellise värvi välja. Ja saime edaspidiseks hea partneri,“ tõi Jefimov näite, kuidas neile õppekeskusest on suur abi olnud.

Kiidab Eesti inimesi

Eestis on Primatek koostööd teinud Narva tööstuspargiga ja ehitusfirmaga Rand ja Tuulberg, Narva tehase ehitamise juures. „See, kuidas nemad töötasid ja milliseid ülesandeid endale seadsid – see oli kosmos võrreldes meie argipäevaga,“ tunnistas Jefimov. „Kõik probleemid Eesti seadustega oli nagu peaga vastu seina jooksmine. Ja kui meid ei oleks aidanud Narva tööstuspark, siis ma isegi ei tea… Eesti võib uhke olla selliste ettevõtete ja inimeste üle. Nemad loovad tingimused, milles ei ole võimalik kehva tööd teha ja ettevõtet mitte arendada,“ tunnistas ta.

Narva tööstusparki rajatav Primateki tehas peaks valmis saama selle aasta augustis. „Siis algab seadistamine ja käivitamine ja septembrist hakkame juba tooteid välja laskma,“ lubas Jefimov.