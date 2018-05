Zuckerberg palus Euroopalt vabandust

“See oli viga,” ütles sotsiaalmeediaportaali Facebook asutaja ja juht Mark Zuckerberg täna Euroopa Parlamendi ees andmeleket kommenteerides.

Zuckerberg kohtus täna Brüsselis Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja Euroopa Parlamendi saadikutega. Sealjuures on märkimisväärne, et Zuckerbergi visiit Euroopasse toimub samal nädalal, mil hakkab kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR.

Facebooki juht tunnistas, et andmeleke oli suur viga ning edaspidi on sotsiaalmeediaportaal oluliselt hoolikam. Zuckerbergi sõnul on viimase paari aasta jooksul selgeks saanud, et Facebook pole teinud piisavalt, et takistada inimesi Facebooki kurjadel eesmärkidel kasutamast. “Olgu tegu valeuudistega, valimistulemustesse sekkumisega või isikuandmete vale kasutamisega, me ei mõistnud piisavalt oma vastutust. See oli viga ja ma vabandan,” ütles Zuckerberg.

Ühtlasi suurendab Facebook aasta lõpuks turvalisusega tegelevate ekspertide arvu kaks korda, tõstes selle 20 000 töötajani. Facebook kavatseb 10 000 töötajat juurde värvata ka Euroopast.

Eelmisel kuul andis Zuckerberg USA kongressi ees kokku enam kui 10 tundi ütlusi.