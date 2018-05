Malaisia reisilennuki katastroof: uurijad näitavad näpuga Venemaa poole

Austraalia ja Holland peavad Venemaad vastutavaks neli aastat tagasi Ukraina kohal alla tulistatud reisilennuki Boeing hävitamise eest, vahendas BBC.

Tuginedes rahvusvahelise uurimisrühma järeldustele on Holland ja Austraalia veendunud, et Venemaa kannab vastutust Buki paigaldamise eest, millest tulistati alla lend MH17, ütleb Hollandi valitsus oma avalduses. „Riigi vastutusele võtmine on keeruline juriidiline protsess, ja selleks on mitu võimalust. Holland ja Austraalia panid täna Venemaale ette alustada läbirääkimisi, et leida lahendus, mis seaks jalule õigluse pärast kohutavaid kannatusi ja kahju, mis MH17 hukuga kaasnes.“

Eile teatas rahvusvaheline uurimisrühm Haagis pressikonverentsil, et reisilennuki alla tulistanud relvasüsteem Buk oli pärit Kurskis paiknevast Vene relvajõudude 53. õhutõrjeüksusest. Uurijatel olid selle väite kinnituseks ka fotod ja videod. „Kõik konvois olnud masinad, mis raketisüsteemi saatsid, kuulusid Vene relvajõududele,“ ütles Hollandi politsei kriminaaluurimisosakonna juht Wilbert Paulissen. Samuti avalikustas ta, et uurimise algul umbes sajast kahtlusalusest koosnev nimekiri on lühenenud mõnekümne peale.

Sellest, et Buk-süsteem kuulus Venemaa 53. brigaadile, on kirjutanud ka sõltumatu ekspertide ja ajakirjanike rühmitus Bellingcat. Täna teatasid Bellingcati uurijad, et neil on suure tõenäosusega õnnestunud välja selgitada inimene, kes salvestatud telefonivestlustes arutab Buki ülespanekut ja räägib kavast tulistada alla lennuk. Bellingcati versiooni järgi on tegemist Venemaa luure peavalitsuse töötajaga.

Putin: Ukraina ise ei pannud oma õhuruumi kinni

Venemaa kaitseministeerium lükkas eile järjekordselt ümber oma osaluse selles lennukatastroofis. Täna avaldatud ametlikus teates öeldakse, et pressikonverentsil näidatud rakett ei saa olla Buki osa: „See rakett, mida näitas Hollandi komisjon, oli kasutuses 2011. aastani, pärast seda korjati sellist tüüpi raketid kokku ja saadeti vanarauaks,“ väidab Venemaa kaitseministeerium.

President Vladimir Putin omakorda teatas eile, et Venemaa võib tunnustada rahvusvahelise rühma uurimist vaid sel juhul, kui saab osaleda selle töös. „Meie üllatuseks meid selle uurimise juurde ei lubata. Ukraina pool töötab seal, vaatamata sellele, et Ukraina rikkus rahvusvahelisi reegleid ega sulgenud õhuruumi oma territooriumi kohal, kus toimus sõjategevus,“ ütles Putin eile Peterburis pärast kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. „Kuid igal juhul me vaatame seda asja tähelepanelikult, austusega ja analüüsime kõike, mida väidetakse.“

Täna, pärast Hollandi ja Austraalia süüdistusi, kordas ka Putini pressisekretär Dmitri Peskov etteheidet, et Venemaad pole uurimisse kaasatud. Küsimusele, kas Venemaa lükkab endiselt kõik süüdistused tagasi, vastas Peskov: „Loomulikult.“

Boeing-777 tulistati raketist alla Ida-Ukraina kohal 17. juulil 2014. Malaysia Airlinesi rahvusvaheline tsiviillend MH17 oli teel Amsterdamist Kuala Lumpuri, lennuki pardal oli 298 inimest, kes kõik hukkusid. Suurem osa reisijatest oli Hollandi päritolu, hukkunute seas oli Austraalia, Malaisia, Suurbritannia, Belgia, Kanada, Indoneesia, Saksamaa, Uus-Meremaa ja Filipiinide kodanikke.