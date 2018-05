Tallinna Sadam on kasvusihita stabiilne dividendiaktsia

Reisisadamad

Reisisadamate turul on Tallinna Sadamal nn loomulik monopol. Ettevõte on Tallinna kesklinnas asuva sadama omanik ning võib öelda, et selle juures Tallinna Sadamal konkurenti ei ole. Kõik Tallinnasse sõitvad suured liini- ja kruiisilaevad silduvad Tallinna Sadamale kuuluvas Vanasadamas Tallinna kesklinnas. Tallinna Sadam saab tulu nii laeva pealt kui ka iga saabunud reisija pealt.

Kuna Tallinnasse saabuvate reisijate arv on aasta aastalt kasvanud (viimasel viiel aastal on reisijate arvu kasv olnud keskmiselt 3,6% aastas), on reisilaevade teenindamisest saadud tulu tõusnud Tallinna Sadama jaoks kõige olulisemaks tululiigiks – eelmise aasta kõikidest tuludest andis 41% kokku 10,6 miljoni reisija pealt saadud sadamatasu. Huvitav on see fakt, et Tallinna Sadam on sealt läbi käivate reisijate arvu poolest suuruselt neljas sadam Euroopas.

Reisijad on Tallinna Sadama jaoks kõige parema käiberentaablusega äri. Kui see segment andis Tallinna Sadama müügituludest 41%, siis EBITDA (kasum enne intresse, tulumaksu, varade mahakirjutusi ja amortisatsiooni) osakaalus on selle segmendi osa 50%.

Kuigi palju räägitakse kruiisilaevade järjest kasvavast huvist Tallinnat külastada, siis kogu reisijateveo äris annavad kruiisilaevad ja -turistid siiski vaid väga väikese osa. Peamine tulu tuleb Eesti ja Soome vahelisest laevaliiklusest, mis annab koguni 90% reisijateveo kogutulust.

Kaubasadamad

Tallinna Sadamale kuulub suurematest sadamatest Muuga sadam Tallinna servas ning Paldiski Lõunasadam. Need on nn landlord tüüpi sadamad, mis omavad sadama-alust maad ning rendivad sadamaala seal tegutsevatele terminalioperaatoritele. Nii et sadam ise terminale rajama ei pea, vaid peab ette valmistama vajalikud kaid ja juurdepääsuteed.

Muuga sadama kaubaveomahud on küll seoses Vene kütusetransiidi vähenemisega viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt langenud, kuid siiski on Tallinna Sadama Muuga ja Paldiski sadam olulisteks ühenduslülideks ida ja lääne vahel. Samas, kui veel 2000ndate aastate alguses moodustusid Tallinna Sadama sadamad julgelt üle 10% kogu Läänemere idaosa sadamate kaubakäitlemise mahust, siis nüüdseks on Tallinna Sadama osakaal langenud 4,6% peale. Toona oli Tallinna Sadama kaubaveomaht üle 40 miljoni tonni aastas, nüüd on see 19,2 miljonit tonni.

Kaubamahu languse taga on eelkõige Venemaa sadamaarendus Soome lahe kaldal, sest nüüd läheb toornafta läbi torujuhtme Primorski sadamasse ning täiesti uue sadamana on mitmesugustele kaupadele rajatud Ust-Luga sadam. Samuti on viimasel paari aastakümnel tublisti arenenud ja kasvanud Peterburi sadam ning neljandaks võib ära märkida Soome lahe ääres väiksema Võssotski sadama. Lõunanaabritest on oluliseks konkurendiks Läti Riia ja Ventspilsi sadam ning Leedus Klaipeda ja Butinge sadam. Ära ei saa unustada ka Helsingi Vuosaari sadamat, mis on oluliseks lüliks Venemaa-suunalise kallima kauba veol.