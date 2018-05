Nordica juht: Ryanairi ärimudel on ammendumas

Ainult tellijale

Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimees Jaan Tamme sõnul ei saa Tallinn kunagi Ryanairi strateegiliseks sihtpunktiks või baasiks, olles selleks liiga väike ning liiga kaugel nende põhiturgudest.

„Iseenesest on see tervitatav ja soovime neile sitkust, et nende teine Tallinna tulemine oleks edukam kui eelmine kord (aastal 2011 vedas Ryanair Tallinnast 376 000 reisijat), vahendab Postimees . Kui Ryanairiga lendab aastas siit 200 000 reisijat, siis Nordicaga üle 600 000, viitas Tamm.

Lennufirma Ryanair juht Michael O'Leary ütles 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil, et Ryanair kaalub Eestisse oma piirkondliku sõlmjaama avamist ja tahab siia tuua 2 miljonit turisti aastas.

Tamme sõnul on Ryanari ootused lennujaamadele, teenustele ja hindadele agressiivsed ja see ärimudel on ennast ammendamas. "Ka odavlennufirmad peavad järjest rohkem maksma lennujaama tasusid sarnaselt teistega,“ leidis ta.

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary ütles juhtimiskonverentsil, et Tallinna Lennujaam on nende kogemuse põhjal küllaltki kallis. Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe lükkas selle resoluutselt ümber. "Tallinna lennujaama reisijatasud on Baltikumi ja Põhjamaade soodsaimad, seega hinna taha ei tohiks midagi jääda," rääkis ta.

Eesti suurima reisibüroo Estravel tegevjuht Anne Samlik kommenteeris toona, et Tallinna Lennujaam ei saaks ainult ühele lennufirmale panustada, sest kui keegi saab liiga suure turuosa kätte, siis hakkab ta ühel päeval liiga tugevalt oma tingimusi dikteerima. „Riskide haljutamiseks peab olema rohkem lennufirmasid, kes Tallinnasse lendavad," tõdes Samlik.

Nordica juhi mõtted käivad sama rada: „Ajalooliselt on rohkem lennuvõimalusi Tallinnasse tekkinud siis, kui majanduses on head ajad. Kehvematel aegadel jäävad aga võõramaiste lennufirmade read Tallinnas hõredaks. Olen kindel, et Nordica teenindab Eesti inimesi igasugustel aegadel,“ kiitis Tamm.

