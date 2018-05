Ryanairi juht Äripäevale: ääremaa peab vaatama piiride taha

Räägime natuke lennundusest – Te lendasite Eestisse eralennukiga, miks?

Mul on tänaseks väga tihe ajakava. See võimaldab olla efektiivne ning võimalikult kulutada aega ratsionaalselt.

Eestil on küllaltki vähe lennuühendusi teiste Euroopa riikidega – Kuidas motiveerida suuri lennukompaniisid siia lennuühendusi looma?

Vastus on väga lihtne, neil peab võimalik olema baase siin Tallinnas omada ja rajada. Vaadatakse kohtadesse, kus on insenere, piloote jms. Tallinna Lennujaam on meie kogemuse põhjal ka küllaltki kallis.

Kuidas mõjutab Brexit Ryanairi?

Brexitil on väga suured mõjud nii meile kui ka tervele Euroopale Liidule. Me kõik kannatame sellepärast, et Briti valitsus ei suuda otsustada, mida ja kuidas nad tegelikult tahavad.

Samas ma ei usu, et asjad väga keeruliseks aetakse, sest tegelikult kõik saavad aru, kui tõsiseid tagajärgi see Suurbritannia majandusele tähendaks. Meie valmistume ka muidugi kõige negatiivsemaks stsenaariumiks ning oleme mõelnud ka teistes riikides tegevuse laiendamisele.

Üldiselt aga sõltuvad poliitikud valijatest, kes ei langeta oma otsuseid nende kasuks, kes nende elu-olu märkimisväärselt halvendavad.

Üks asi, mis kindlasti Ryanairi mõjutab, on nafta hind – kui suur probleem see Teile on ja kuidas nafta hinna tõusuga toime tulete?

Ma näen, et nafta hind lähiajal kerkib veelgi. Viimase 12 kuuga on olnud näha väga suurt kasvu – barrel maksab praegu 80 dollarit ja tõus on olnud ligi 75 protsenti.

See suurendab pankrotte, Euroopas on lennufirmasid, kes ei suuda kasumlikud olla ka siis, kui naftabarrel maksab 40 dollarit.

Mis te arvate praegusest makromajanduslikust olukorrast? Kriisi kardate?

Mina küll kriisi ei usu, kui te vaatate maailmas ringi, siis igalt poolt paistavad positiivsed märgid. USA kasvab kiiresti, Hiina kasvab kiiresti. Sama kehtib Euroopa Liidu majanduse kohta.

Samas tuleb arvestada, et praegu suudavad kõik raha teha, ainult idioodid ei kasva. See kõik on oluline ning peegeldub kriisi ajal – kriisis me näeme, kes on suutnud end majandada nii, et ujub ka rasketel aegadel välja.

Miks Te müüsite möödunud aastal miljoneid Ryanairi aktsiaid?

Mul on neid aktsiaid nii palju ning minu strateegia näebki ette väikese osa müümist iga 3 või 4 aasta järel. Juhin nii enda kui oma perekonda puudutavaid investeeringuid alati väga konservatiivselt.

Plaanite Eestis 30protsendilist kasvu, kuidas selle saavutate?

Tahame arendada kõike lennubaasidesse puutuvat ning tuua Tallinnasse miljoneid reisijaid. Samuti vajaks väljaarendamist ka Pärnu lennujaam.

Lennubaasi loomine võimaldaks pakkuda ka uusi töökohti.

Mõni aeg tagasi tahtsite kehtestada Ryanairi lendudel WC maksu – palju ise oleksite WC kasutamise eest lennuki pardal valmis maksma?

Tegelikut ei ole me mitte kunagi tahtnud WCde kasutamist maksustada. See on üks asi, mis läks kuidagi meedias lendu ja saadab meid ilmselt veel järgnevad 50 aastat.

Meil on iga lennuki pardal 3 WC-d ning ligipääs neile on täiesti tasuta. Jutt nende tasuliseks rääkimisest on küll igaühele heaks teemaks, kuid ma võin kinnitada, et see teenus on alati tasuta olnud ja see ka jääb nii.

Olete miljonär – mis teid endiselt töötama motiveerib? Kas pensionile pole mõelnud?

Mul on neli väikest last vanusevahemikus 7-12 aastat. Ma pean selle kohe selgeks tegema, et Ryanairis ei ole ma mitte kunagi töötanud raha pärast, see ei ole kunagi olnud peamiseks motivaatoriks. Mind motiveerib kasv, see et ma suudan reisijate arvu kasvatada. Tahan, et Ryanairist saaks Euroopa suurim lennufirma ning selle nimel ka iga päev töötame.

Kuidas Te puhkate? Mis on Teie lemmiktegevused?

Minu lemmiktegevus on Ryanairis tööl käimine. Mulle meeldib end hõivata erinevate uuringutega, mõelda välja ja leida ettevõttele uusi sihtkohtasid.

Ma usun, et minu tegevus on Eesti-suguste väikeriikide jaoks väga oluline, me investeerime siia, loome uusi võimalusi ning toome siia miljoneid inimesi.

Paljudel võib olla küsimus, kuidas Teie palgale tööle saada – milliseid inimesi palkate ja isikuomadusi vaatate?

Meile on lihtne meie veebi kaudu tööle kandideerida. Kõige rohkem vajame erinevaid insenere ja IT-inimesi.

Meil pole kindlaid nõudmisi isikuomadustele, kuid eelistame noori ja motiveeritud inimesi, kes tahaksid töötada Euroopa kõige kiiremalt areneva lennufirma jaoks. Inimesi, kel on ideid, kuidas süsteemi paremaks muuta.

Näiteks oluline on välja mõelda, kuidas pileti hinda vähendada ja seejuures kasumlikkust hoida. Mina näiteks ei välistaks ka seda, et ühel heal päeval lendame inimeste jaoks tasuta.