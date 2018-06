Trump ähvardab autodele tariifid kehtestada

Trump ütles, et tema tariifide eesmärk on kaitsta Ameerika Ühendriikide tööstust ja töötajaid ebaausa rahvusvahelise konkurentsi eest ja see on osa tema kavast „Ameerika esimesena“. Investorid aga muretsevad, et kui Trump liigub oma protektsionistliku kavaga edasi, halvab see finantsturgu ja avaldub tõeline kaubandussõda. Trump on teatanud, et Hiina kaupadele kehtestatakse tariifid, Hiina on lubanud samaväärselt reageerida. Kanada, Mehhiko ja Euroopa Liidu riigid on samuti lubanud Trumpi tariifidele vastata.

Ameerika autodele ja autoosadele lisatavad tollid mõjutaksid kõvasti Kanada tööstust, mis on USA omaga tugevalt seotud. Samuti võivad need tollitariifid kahjustada Jaapanit ja Saksamaad.

Ühisavaldus, millele Trump keeldub alla kirjutamast, sõnastab, et USA, Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Jaapani juhid näevad vajadust ausa, vaba ja kõigile kasuliku kaubanduse järele ja tähtis on võidelda protektsionismi vastu. Me püüdleme selle poole, et vähendada kõiki barjääre, seisis avalduses. Trumpi keeldumine allkirjastamisest üllatas väidetavalt teisi riigijuhte, kuid esialgu on otsustatud, et dokumendi sõnastust ei muudeta.