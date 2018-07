Euroopa aktsiaturud languses: kaubandussõda rõhub turge

Euroopa aktsiaturud langevad peale seda, kui reede õhtul sai kaubandussõda hoogu juurde seoses Euroopa Komisjoni kirjaga, kus hoiatatakse USA-d vastusammudega importtollide kehtestamisele Euroopa autodele.

Saksa DAX aktsiaindeks langes täna 0,55%, Prantsuse CAC40 indeks 0,88%, Ühendkuningriigi FTSE 100 indeks langes 1,17%.

Kirjas USA valitsusele teatas Euroopa Komisjon, et juhul kui USA peaks kehtestama importtollid Euroopa autodele, siis toob see kaasa Euroopa poolsed tollid ligikaudu 300 miljardi dollari ulatuses USA kaupadele, mida USA firmad ekspordivad Euroopasse. See summa on võrdne 19%-ga USA mullusest ekspordist nendib Euroopa Komisjon.

Aktsiaturud on ärevil ka reedese 6. juuli tähtaja pärast, millal USA valitsus pidi seadma importtollid 34 miljardi dollari väärtuses Hiina toodetele, millele Hiina lubas vastu astuda omapoolsete meetmetega.