Jagamismajandus trügib kinnisvaraärisse

Kira on osalenud Eesti Televisiooni konkursil "Ajujaht", kus ta koos oma endise abikaasaga mõtles välja puidust toodetava LU LU kassiliiva. Konkursil "Ajujaht 2013" sai LU LU kassiliiv teise koha.

Küsimusele, miks naisi on ettevõtluses nii vähe ja mis neid takistab, vastas Reiman, et tema peres on ema väga ettevõtlik. "Mingid isiksuseomadused küll tulnud emalt." Ta olen ka mingil hetkel mõelnud ettevõtlusest loobuda, sest iga naine peab olema naiselik. "Aga miks ma peaks loobuma, kui mul tuleb see väga hästi välja? Miks peaks loobuma sellest, mille vastu ma tunnen kirge? See ei ole kuskilt õpitud, vaid on minu iseloomus." Kodus väga rahulik, naiselik ega suru midagi peale ega kontrolli. "Olen seda naiselikku poolt endas arendanud," märkis ta.

Reimani sõnul on tema tugev omadus suurelt mõtlemine. "Ma ei suuda piiridesse jääda, ütlen kohe suurelt. Ja see on ka minu arusaam, et maailm on siin lähedal. Ei pea mõtlema ainult oma linna peale," lausus ta.

Reimani sõnul on ettevõtluses oluline omadus julgus tegutseda. "Sa lihtsalt naudid seda rasket hetke. Ma olen endas arendanud vajalikke oskusi selleks, et ennast ettevõtluses hästi tunda," märkis ta, tuues näiteks suhtlemisoskuse ja läbirääkimisoskuse.

Tema sõnul on rahateenimise oskus ka oskus. "Mitte lihtsalt tahta suurt summat teeninda, vaid osata pidevalt raha teenida," lausus Reiman.

Focus Space'is suhtleb Reiman otse klientide ja partneritega. "Kui meie kodulehelt valida number, siis suhtlete minuga. Mina võtan vastu ka klientide tagasisidet," märkis ta.

Sisse pääseb koodiga

Reimani sõnul seisneb ruumi rentimise mugavus selles, et inimene ei puutu kellegagi kokku, broneerib ruumi, saab koodi ja läheb seda ruumi kasutama. Ta meenutas, et ükskord renditi ruum selleks, et teha IT-meestele roboti ehitamise päev, aina populaarsemaks muutub ruumi rentimine jutuuberite jaoks, kelle jaoks paigutatakse sinna videosalvestuse jaoks vajalik valgustus.

"Praegu on meil portfellis üle kahesaja kliendi, ja on väga tähtis, et 90 protsenti on need, kes tulevad tagasi ja kasutavad regulaarselt meie teenust," märkis Reiman. Küsimusele, kes on põhilised kliendid, vastas ta, et kui vaadata Äripäeva ettevõtte edetabelis TOP kümme ettevõtet, siis pooled nendest on nende kliendid, aga mitte ainult. "Osa on ka väiksed ettevõtted või eraisikud, blogijad, kes viivad läbi koolitusi, intervjuusid jne," selgitas Reiman.

Lisaks oma ruumidele vahendab Focus Space ka partnerite ruume. "Kuid vaikselt liigume sinnapoole, et jääksid ainult meie ruumid," lausus Reiman.

Enda omad on praegu kaks ruumi: Tallinna Foorumi keskuse ruum on mõeldud kuni viieteistkümnele inimesele, Hiltoni hotelli juures Jakobi tänaval asuvasse ruumi mahub kuni nelikümmend inimest.

"Me hakkame vaikselt otsima ka teisi ruume, ja asukoht on üks võtmesõnadest," märkis Reiman. Tema sõnul peavad nad läbirääkimisi erinevate klientidega ja tahavad laieneda ka Euroopa turule. "Soov on saada võrgustik, mitte ainult rentida üksikuid ruume. Meie ärimudel on ennast juba tõestanud, see toimib, seega tuleb nüüd laieneda," lausus Reiman.