Trump ähvardas Euroopa autotööstust

Trump kirjutas, et kui Euroopa Liit USA autodele suunatud tariife ära ei kaota, siis ei jää Ühendriikidel muud üle kui tegutseda.

Ähvardus tuleb vaid kaks päeva pärast seda, mil USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles, et pole veel teada, kas tariife laiendatakse ka autotööstusele või mitte.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!