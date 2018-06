Britid võtavad ühe rohkem teise riigi kodakondsuse

Britid võtavad järjest suuremal arvul endale mõne teise Euroopa Liidu riigi kodakondsuse, kirjutas BBC oma andmetele tuginedes.

Kuigi möödunud aastal teise Euroopa Liidu riigi kodakondsuse võtnud brittide arv ei tundu suur nende 65miljonilise elanikkonna juures, on kasv tempokas – seitse kord vaid kahe aastaga. Teise kodakondsuse võttis mullu 12 994 Briti kodanikku. Aasta varem oli see number 5025 ja veel varem, 2015. aastal vaid 1800.

Kõige sagedamini võeti Saksamaa kodakondsus, peaaegu 7500 juhul, populaarsed on ka Prantsusmaa ja Belgia.

Nii näiteks on varasemal Briti kodanikul Paul Pettyl on nüüd Saksamaa ja Suurbritannia topeltkodakondsus. „Mulle tundub, et Euroopa laguneb praegu osadeks,“ ütles ta BBC-le. „Mina tahan jääda selle Euroopa Liidu ossa.“

Uue passi saamine võttis tal kolm nädalat, selle tegi lihtsamaks tema ema juudi põgeniku staatus.

Prantsusmaa kodanikuks sai eelmisel aastal 1518 britti 2015. aasta 320 asemel ja Belgia kodanikuks 1381 toona 127 asemel.

Eesti kodakondsust pole BBC kogutud andmetel viimase nelja aasta jooksul endale saanud ükski Briti kodanik. Lätit, Leedut ja Soomet tabelis pole, aga näiteks Rootsi kodakondsuse sai mullu 1203 britti.

Nende uus kodakondsus lubab neil vabalt Euroopa Liidus reisida, elada ja töötada ka pärast Brexitit ja nad võivad selle oma lastele edasi anda. Enamikul juhtudel on nad säilitanud ka Briti kodakondsuse.