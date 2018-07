Tesla jääb Norras hätta

Äripäev 14. juuli 2018, 18:54

Tesla probleemid Norras näitavad, mis juhtub siis, kui autod lähevad hästi kaubaks, kirjutab Kauppalehti.

Tesla kinnitab, et on teenindust parandanud, mida peaks varsti ka kliendid nägema.

Tesla teenindusega pole norralased aga sugugi rahul. Järjekorrad on pikad ja alati ei vastata klientide kõnedelegi. Ka varuosi on nappinud.

Norra on riik, kus on elaniku kohta kõige rohkem Teslasid, ja huvi nende vastu ei vähene.

Norra autoregistris on 26 000 Teslat, nende eest hoolitseb 11 teeninduskeskust. Ettevõte lubab neljakordistada liikuvate hooldusautode mahtu sel suvel, lisaks on plaanis uus suur hoolduskeskus Oslosse. Tesla teatel on nad Norras hooldusmeeskonda 30 inimesega tugevdanud.

Siiski on Norra tarbijakaitseamet saanud sel aastal Tesla kohta juba üle saja kaebuse. Kliendid rääkisid oma kuudepikkustest vintsutustest autoblogile Electrek.

Samasugused probleemid teistel turgudel on Tesla suutnud seljatada, millest räägib see, et Teslade omanikud on on valikuga kõige rohkem rahul.