Urve Palo astub tagasi ja lahkub erakonnast

Urve Palo astus ministrikohalt tagasi ja lahkub sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, kirjutas ta erakonna siselisti.

Palo kirjutas, et kui ta otsustas 12 aastat tagasi astuda sotside ridadesse, ei osanud ta arvata, et jääb poliitikasse nõnda kauaks. "On olnud põnev ja väljakutserohke aeg. Olen riigikogus oma mandaadi lõpuni ja järgmistel riigikogu valimistel ei kandideeri. Küllap pärast seda jõuan taas ringiga ettevõtlusesse tagasi," kirjutas Palo.

Palo märkis, et lahkub hea tundega. "Oleme nii erakonna, riigikogu kui ka ministeeriumi kolleegidega teinud koos palju. Oleme töötanud inimsõbralikuma, avatuma Eesti eest. Seisnud paremate transpordi- ja internetiühenduste ning ausa konkurentsi eest. Aidanud riigi poolt kaasa meie ettevõtluse arengule üle Eesti. Ja ma olen kindel, et töö jätkub," selgitas ta.

Palo teatas, et astus eile välja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja täna esitas peaministrile lahkumisavalduse. "Olen kaalunud poliitikast lahkumist juba mõnda aega ja mulle tundub, et see aeg on nüüd käes. Tänan kõiki – ja teid oli oi kui palju – selle toreda, töise ja üsna pingelise aja eest. Loodetavasti kohtume taas."

Oviir peab lahkuma

Äripäevale teadaolevalt naasis Palo äsja puhkuselt, mille ajal ta erakonnakaaslastega oma mõtetest ei kõnelnud. Eile astus ta erakonnast välja, kuid erakonna juhatust informeeris ta sellest alles täna hommikul.

Kuna riigikogu on puhkusel, saab uue ministri Palo asemel ametisse nimetada alles septembris.

Kui Urve Palo naaseb riigikokku, siis peab sealt lahkuma tema asendusliige Liisa Oviir.

Konflikt Indrek Saarega

Eesti Ekspress kirjutas, et juunikuus toimunud sotside juhatuse koosolekul ütles kultuuriminister Indrek Saar, et näeb ennast uue parteijuhina. Urve Palo ütles, et kui ta Indrekut üldse erakonna esimehena ette kujutab, siis sobiks ta pigem EKRE juhiks. Seejärel viitas ta sotside keskmisest haritumatele ja intelligentsematele valijatele, kelle ootustele juht vastata võiks.

Saar on öelnud, et talle oli Palo mõtteavaldus väga ootamatu. "Ma lugesin seda lehest, aga mul on ausalt öelda raske uskuda, et Urve päriselt nii arvab," sõnas Saar.

Pärast väljaütlemist ei ole Palo avalikkusele kommentaare jaganud, vaid on lakoonilisest vastanud, et on puhkusel. Eelmisel nädala lõpus ütles ka Jevgeni Ossinovski Äripäevale, et Urve Palo on puhkusel ja tema teada nad Indrek Saarega veel kohtunud pole. "Aga küll nad ära klaarivad," märkis Ossinovski.

See pole Urve Palol esimene kord ministriametist lahkuda. Samas pole ta varem erakonnast välja astunud. Viimati loobus Palo ministrikohast 2015. aastal, kui talle ei istunud Taavi Rõivase juhitud valitsus. Siis rääkis ta Äripäevale, et valitsuse kokkupanemisel tehti juba eos viga ja Reformierakond oleks tulnud saata riigikogusse jalga puhkama.