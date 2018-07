Alexela ostis ära 220 Energia

Läinud reedel omandas Alexela 220 Energia aktsiad ning kasvatas seega oluliselt elektrimüügi turuosa.

Alexela juht Maria Helbling lisas, et vastavalt lepingu tingimustele kumbki osapool tehingu hinda ei avalikusta.

220 Energia juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul otsustati aktsiad müüa just Alexelale seetõttu, et ettevõtetel on sarnased väärtused. Alliksoni sõnul on Alexela 220 Energiaga väga sarnane elektri- ja gaasimüüja ning koondumisega ühtsesse kontserni suureneb ettevõtte võimekus pakkuda konkurentsivõimelist alternatiivi võrguettevõtjatega seotud endistele elektri- ja gaasimonopolidele.

220 Energia on Eesti erakapitalil põhinev elektrimüügiettevõte, mille eesmärk on pakkuda soodsaima hinnaga elektrit kodu- ja äritarbijatele. Ettevõtte käive ulatus eelmisel aastal üle 7 miljoni euro, kasum jäi 60 000 euro juurde. Aasta varem oli käive 6,8 miljonit eurot ja ettevõte oli 100 000 euroga kahjumis.

Alexela on Eesti valdusfirma, mis annab tööd enam kui 1000 inimesele ning tegutseb kolmes valdkonnas: energeetika, metallitööstus ja põlevkivikeemia. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning 103 tanklas müüdavad autokütused. Alexela arendab lisaks kahte LNG terminali Paldiskis ja Soomes Haminas.