Raadiohommikus: miks kaasata raha ühisrahastuse kaudu?

Äripäev 31. juuli 2018, 16:23

Sellest tuleb saatesse rääkima käsitööõlut tootva Tankeri tegevjuht Jaanis Tammela, kes kaasab oma ettevõtmise laiendamiseks raha Funderbeami platvormil.

Veel räägime kindlustusmaakler IIZi omanikevahetusest ning äsja kaasatud investeeringutest. Tehingu tagamaid avavad IIZi tegevjuht Igor Fedotov ning enamusosaluse omandanud GrECO Baltikumi juht Kristo Ristikivi. Üle ega ümber ei saa me üha kuumeneval kinnisvaraturul toimuvast ning seekord tuleb juttu mikrokorteritest, nende tippu kerkinud hindadest ning buumi hõngust broneeringute müügil. Lahkame teemat koos Scandium Kinnisvara juhatuse liikme Jaak Roosaarega.

11.00–12.00 "Õigusruum". 5. juulil otsustas Euroopa Parlament mitte toetada autoriõiguste direktiivi, mis tekitas teravat vastuolu ja proteste. Teema sellega siiski päris maas pole ning septembris jätkuvad arutelud direktiivi üle. Milles peitub direktiivi sisu? Kuidas protsess edasi läheb? Milles peituvad autoriõiguste kujundamise väljakutsed? Sellest kõigest tuleb juttu tänases saates, kus olusid selgitab justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Kärt Nemvalts. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 „Arvude taga“. Saates tehakse ülevaade kaupade ja teenuste hindade muutusest ning hinnatõusu mõjust eri sektoritele. Kõige keerulisemas seisus on praegu jaekaupmehed. Lisaks räägitakse sellest, miks Eestis on mõned kaubad kallimad võrreldes teiste Euroopa riikidega. Saates osalevad statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov ja Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

15.00-16.00 „Metsamajanduse hooandja“. Kordame 15. novembri salvestust, kus oli juttu metsaostjate levinuimatest petuskeemidest. Saame teada, milliste skeemidega ja milliste summadega on metsaomanikud petta saanud. Saates olid külas ASi Timber metsaspetsialistid Helen Savi, Kristo Kütt ja Auli Pulk. Saatejuht on Jürgen Klemm.