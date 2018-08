Konteineritäis üllatusi

Aleksei Männiste Sündinud Venemaal Kaug-Idas, lõpetanud kodukohas keskkooli. Eestisse tuli 1992. aasta juunis pärast armeeteenistust nõukogude armees. On töötanud Avinurmes ehitustöölisena ja Žiguli autoteeninduses lukksepana ning osutanud FIEna prügiveo ja sibiteenust. Kuulub Reformierakonda. On Mustvee vallavolikogu liige (eelnevalt on valitud kahel korral Avinurme vallavolikogusse).

"Asutasime ettevõtte, sest tahtsime osta endist kartulihoidjat, meil kõigil kolmel oli vaja remondibaasi," meenutab Männiste. Õige pea müüsid kompanjonid metsaveotraktori maha ja investeerisid raha uude ettevõttesse. Esimesel tegutsemisaastal loobuti prügiveo teenuse osutamisest ja keskenduti konteinerite tootmisele.

"Eestis meil tõsiseid konkurente pole, aga Rootsi ja Norra turul konkureerime Poola suurte tootjatega," tutvustab Männiste olukorda. "Kuidagi on loksunud turg paika nii, et poolakad ei müü meie põhiturul Soomes ja meie poolakate põhiturul Saksamaal, põhjuseks suured transpordikulud."

Üle 60 protsendi Birgeri toodangust läheb Soome, kus ettevõttel on kaks suurt edasimüüjat. Kaks koostööpartnerit on ettevõttel ka Rootsis ja üks Norras. Soome turule satuti omal ajal tänu juhusele. Nimelt märkas üks möödasõitev soomlane Birgeri hoovis prügikonteinereid, peatas auto kinni ja tuli uudistama. Selgus, et tema vend müüb Soomes konteinereid, seesama firma NK-Yhtumä on Birgeri olulisim koostööpartner praeguseni.

"Kõik meie konteinerid on varustatud märkega, et selle on tootnud Birger. Meie edasimüüjad ei varja, et tegu on Eesti toodanguga," sõnab Männiste. "Kasutame igas riigis kohalikku edasimüüjat, sest too tunneb koduturgu kõige paremini. Räägitakse küll Skandinaavia turust, aga tegelikult on soomlasel, rootslasel ja norrakal küllaltki erinev arusaam kvaliteedist, hinnakujundusest ja paljust muust."

Männiste ütleb, et kui Soomes ja Norras on nad jõudsalt kanda kinnitanud, siis nüüd tahavad nad mahtu kasvatada Rootsi turul. "Kasv on alati seotud dilemmaga," mõtiskleb ta. "Kui me leiame Rootsis veel ühe edasimüüja, siis kindlasti ei meeldi see meie praegustele partneritele, ja nad hakkavad mujalt ostma. Ehk et uue edasimüüjaga me võidaksime, aga olemasolevaid silmas pidades kaotaksime. Otsime kuldset keskteed."