Hekotek paneb Vietnamis püsti miljonitehase

Hekoteki juht Heiki Einpaul avaldas lootust, et uus leping Vietnamis on alles esimene mitmest.

Masinaehitusettevõte Hekotek sõlmis rohkem kui 10 miljonit eurot väärt lepingu Vietnamis ja loodab, et see on alles esimene mitmest projektist Aasias.

Hekotek lõi käed firmaga Biomass Fuel Vietnam Co Ltd. ja tarnib uue täiskomplektse puidugraanulitehase seadmed Nghe An provintsi Vietnamis.

Ettevõtte juht Heiki Einpaul ütles, et sõlmitud lepingu kogumaht on üle 13 miljoni euro. Kuigi lepingu maht on selge, on lõplik kasu ettevõttele Einpauli sõnul keerulisem küsimus. „Rahaliselt tekib see alles siis, kui kõik tegelikud kulud on tegelikult saadud tuludest maha rehkendatud. Enne on tegemist ainult prognoosidega ja olgem ausad, ega me Vietnami kõiki riske hinnata veel ei oska,“ ütles ta.

Einpauli sõnul pingutab ettevõte selle nimel, et samale kliendile veel 4–5 tehast tarnida. Tema sõnul ennustatakse, et Jaapanis ja Lõuna-Koreas kasvab järgmisel viiel aastal graanulite tarbimise vajadus 10 miljoni tonni võrra aastas, mis teeks tänasest graanulite maailmaturust ca 20%. „Kõige tõenäolisem on selle lisanduva vajaduse rahuldamiseks uute tehaste ehitamine sealsamas Aasias. Nii plaanib ka meie klient – esimesele tehasele, mida praegu tarnime, peaks järgnema vähemalt viis samasugust,“ ütles ta.