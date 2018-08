Joogitootjate TOP: võitjal kopsakas kasumi kasv

Ainult tellijale

Joogitootjate mulluste majandustulemuste põhjal olid kõige tublimad Saku Läte, Nopri Mahlad ja Saku Õlletehas. Võitja Saku Lätte käive suurenes mullu 9% ja puhaskasum koguni 31% võrra.

2016. aasta seitsmendalt kohalt mullu esimeseks tõusnud Saku Lätte turundusjuht Airi Freimuth tõdeb, et müügitulemusi mõjutas hulk tegureid, nende seas näiteks müügimeeskonna motivatsioonisüsteem täiustamine ja transpordisüsteemi efektiivsemaks muutmine.

Joogitootjate TOPi uustulnuk Nopri­ Mahlad tõusis kohe teisele kohale. Tegevjuhi Karl Niilo sõnul on nende edu saladus turule tuleku õige ajastus: oluline on kasemahla populaarsuse kasv maailmas, sellest on näiteks huvitatud Saksamaa suurjoogitööstused.

Mõne aasta pärast 200. tegutsemisaastat tähistav Eesti õlleturu liider Saku Õlletehas kerkis TOPis aastaga 9.–10. kohalt kolmandaks. Juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul oli eelmise aasta peamiseks märksõnaks kokkuhoid, tuli üle vaadata kõik varud ja püüda efektiivsust suurendada, kus vähegi võimalik. "Oleme suutnud säästa kolme aastaga ligi 20% energiat, 12% vett ning kasvatada tootlikkust,” ütles Härms.

