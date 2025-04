Tagasi ST 21.04.25, 18:54 Püsiv puudujääk turul toetab ka edaspidi hõbeda hinda Hõbe on tänavu hinnatõusult kullale alla jäänud, sest investorid otsivad kullas geopoliitiliste pingete, kaubandussõja ja majanduslanguse riskide vastu kaitset. Samas püsib hõbeda tööstuslik nõudlus tugev ja tänavu on oodata turul suurt puudujääki, mis toetab hinda ka edaspidi.

Kolmapäeval avalikustas Silver Institute värske raporti 2025 Silver Survey, kus prognoositakse, et hõbeda turg on viiendat aastat järjest defitsiidis. Tõsi küll, puudujääk saab olema nelja aasta väikseim, aga sellegi poolest märkimisväärne.

Metals Focusi poolt koostatud raportis prognoositakse, et puudujääk saab olema 117 miljonit untsi. Nõudlus saab olema 1148 miljonit untsi ning pakkumine tõuseb tänu kaevanduste toodangu kasvule 1,5 protsenti.

Tööstuslik nõudlus jääb eelmise aastaga võrreldes 677,4 miljoni untsi juures sisuliselt samale tasemele. Hõbeda nõudlus autotööstuses, elektrivõrkudes ning elektroonikas kasvab, samas väheneb veidi päikesepaneelide sektoris.

Hõbeda hind on viimastel kuudel olnud äärmiselt volatiilne (ehk kõikuv). Kui kuld on tänavu tõusnud 27 protsenti, siis hõbe on kallinenud vaid 13 protsenti. Peamiselt on kullale alla jäämise põhjuseks investorite mure globaalse majanduse pärast – nimelt mõjutaks potentsiaalne majanduslangus märkimisväärselt ka hõbeda tööstuslikku nõudlust. Kulla ja hõbeda hinnasuhe on tõusnud enam kui 100ni. Varem oleme seda taset ajaloos näinud vaid korra – 2020. aasta kevadel, mil algas koroonakriis. Hinnasuhe on liikumas praegu väga sarnaselt 2008. aasta ja 2020. aasta kriisidele eelnenuga, mille kohta saab pikemalt lugeda siit . Ühtlasi võib see investorite jaoks kulmineeruda tänavu äärmiselt hea ostukoha kujunemisega. Puudujääk toetab edaspidi hindu Metals Focusi direktor Philip Newman ütles portaalile Kitco, et pärast viis aastat kestnud puudujääki ei ole turg rebalansseerimisele isegi lähedal. „Me usume, et puudujääk kestab veel mitu aastat ja see peaks ka hinnale mingi hetk hoo sisse andma, kuigi lühiajaliselt võib volatiilsus jätkuda." Kuigi osad riigid on roheenergiale üleminekut aeglustanud, siis Newmani sõnul on ebatõenäoline, et globaalselt rohe-eesmärkidest täielikult loobutakse. „Võib argumenteerida, et valitsused võivad roheenergiale tehtavaid kulutusi vähendada, aga paljud mäletavad, kuivõrd volatiilseks võivad muutuda ka naftahinnad. Seega on jätkuvalt motiiv fossiilsetest kütustest sõltuvust vähendada," ütles Newman. Samal ajal toetab hõbedat ka globaalse majanduse elektrifitseerimine. „Hõbedaturu tugevus on hajutatus. Isegi majanduslanguse olukorras ma ei usu, et nõudlus kaljult alla kukub. Alati on riskid, aga ma näen hõbedaturul praegu pigem tugevust," selgitas Newman. Potentsiaal, et majanduslanguses võib tööstuslik nõudlus pihta saada, on tänavu hõbedat mõnevõrra tagasi hoidnud. Newmani sõnul ei ole see investoreid aga turult eemale peletamas, vastupidi. Investeerimisnõudlus tõuseb tänavu Metals Focusi hinnangul 14 protsenti ehk 70 tonni võrra.

Majanduslangus võib paljud investorid hoopis turule tuua

Newmani sõnul võivad investorid hakata majanduslanguse ajal hõbedat ostma, sest see on kulla kõrval teine turvavara, kuhu investeerida. Metals Focus ootab, et hõbemüntide- ja kangide nõudlus peaks tänavu tõusma 7 protsenti, 204 miljoni untsini.

„Müntide ja kangide nõudlus peaks pärast kaks aastat kestnud nõrkust taastuma. Euroopas võiks toimuda Saksamaa juhtimisel taastumine,“ kirjutasid analüütikud raportis.

Newmani sõnul on hõbeda allajäämine kullale investoritele pettumuse valmistanud, aga osad näevad selles ka võimalust, sest kahe metalli hinnasuhe on tõusnud ajalooliselt kõrge tasemeni. Praegu on see üle 100, viimase sajandi keskmine on aga umbes 60 juures.

Kuna hõbedal on sarnaselt kullale suured maapealsed varud, siis kaetakse defitsiiti praegu just nendest varudest. Sarnaselt kullale on need varud aga piiratud ja selleks, et metalli oldaks nõus turule tooma, on vaja kõrgemaid hindu, nentis Newman. Tema arvates ootavad metalli kokku ostnud investorid 35 dollarist tunduvalt kõrgemaid hindu.

Kuigi hõbe võib tänavu olla simlitsi mitmete negatiivsete faktoritega, siis Metals Focusi analüütikud usuvad, et hõbedal on veel tõusuruumi.

„Me usume, et tõusuruumi veel on. Usume, et järgnevatel kuudel näeme uusi tsüklilisi tippe, mis ületavad 2024. aasta tipud. Mingil hetkel jõuab hõbe tootluselt kullale järele, sest investorid saavad aru, et hõbe on kullaga võrreldes alahinnatud,“ ütlesid analüütikud raportis. „See ei pruugi aga juhtuda 2025. aastal, sest hõbeda varusid veel jagub ning investorid panustavad peamiselt kullale, mille hind on järsult kasvanud.“

