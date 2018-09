Monese tegevjuht suurinvesteeringust: see on väike eelsoojendus

Tasub teada Sel aastal on Monese kolmekordistanud igakuiste uute klientide arvu. Ligi 600 000 inimest on registreerunud Monese kasutajaks Suurbritannias ja mujal Euroopas. Monese kliendid on teinud enda kontode kaudu ligi 2,5 miljardi dollari väärtuses tehinguid.

Teisalt tunnistas Koppel, et Eestist on üsna keeruline tööjõudu leida. Koppeli sõnul proovitakse võimalikult palju Eesti talentidega hakkama saada, kuid kiire areng nõuab paratamatult välisspetsialistide kaasamist ja varuplaane.

„Avame uue kontori Portugalis. Juhul kui me Eestist või Suurbritanniast ei suuda töötajaid leida, siis tuleb neid vaadata Portugalist või väljastpoolt,“ tunnistas Koppel. „Juba praegu kutsume Eesti kontorisse välisriikide spetsialiste koos peredega ja katame nende kolimiskulud,“ lisas ta.

Rahasüsti toob originaalne visioon

Kolme tegutsetud aastaga on Monese kaasanud 76 miljonit dollarit ehk ligikaudu 65 miljonit eurot. Viimast rahastamisvooru juhtis digivaldkonna ettevõtete investeeringutele keskendunud Rootsi investeerimisfond Kinnevik. Lisaks rootslastele panustasid investeeringusse eelpool mainitud PayPal, Augmentum Fintech, Avios Group ja ka olemasolevad investorid, sealhulgas Investec Bank.

Kuigi finantstehnoloogia sektoris on globaalselt iduettevõtete seas väga tihe konkurents, jätkub Koppeli sõnul investoreid, kes ise otsivad uusi värskeid ideid ning kes on valmis ära kuulama investeeringuid jahtivaid start-up’e. „Kõige olulisem on, et ettevõttel oleks kindel originaalne visioon ja ei proovitaks kopeerida juba olemasolevaid teenuseid,“ leidis Koppel, kelle hinnangul peaks rahasüsti otsival iduettevõttel olema midagi ka ette näidata.

Ühtlasi lisas Monese asutaja, et praegusel hetkel pole ettevõtte plaanides lõpparve tegemine ehk exit. Samuti ei näe äsja pardale astunud investorid selleks vajadust. „Ega meil kuhugi kiiret ei ole ja kõigepealt proovime selle ettevõtte korralikult käima saada ning see on väga väike eelsoojendus, mida me siin teeme, sest 600 000 klienti globaalsel tasandil ei tähenda mitte midagi. Meie eesmärk on teenindada miljoneid kliente enne kui hakkame exit'ile mõtlema,“ kinnitas Koppel.