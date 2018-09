Tõniste aktsiise ei langetaks

Ainult tellijale

Kütuse- või alkoholiaktsiisi langetamisega piirikaubanduse vastu sõdida ei ole rahandusminister Toomas Tõniste sõnul mõistlik ning õpetajate palgad ootavad maksmist, mistõttu ei ole ka otstarbekas neid langetama hakata.

"Kütuseaktsiisi langetamisega on nagu kõige muuga: kõike on võimalik teha, aga küsimus on, kui mõistlik see on. Valitsus jättis ära diislikütuse aktsiisitõusu, see tõi juba 30 miljonit miinust. Mis on iseenesest juba suur number," märkis Tõniste.

Diislikütuse aktsiisi langetamine Läti tasemele tähendaks tema sõnul vähemalt 90 miljoni euro suurust maksuauku. „Võime arvestada sellega, et osa tarbijatest tuleb tagasi, aga praegu on suurem probleem veel Leedu ja Poola. Ka Venemaal käiakse endiselt kütust toomas,“ jäi Tõniste kahtlevale seisukohale aktsiisidega piirikaubanduse vähendamise võimalikkuse suhtes.

Kütuseaktsiisi laekumine iseenesest kasvab, sest majanduskasvuga tõuseb ka tarbimine ning piirikaubandus lõpeks seda oluliselt ei mõjuta, lisas ta.