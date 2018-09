Finantsinspektsiooni juht näeb Danske rahapesuloos vastutust Aivar Rehel

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles intervjuus ERRile, et rahapesu eest Eesti harus vastutab ka toonane panga juht Aivar Rehe.

„Kui sul on ikkagi üks pank, kus seaduse järgi riski võtmise funktsioon ja riski kontrolli funktsioon peavad olema tasakaalus ja riski kontrolli funktsioon ka vastama seaduse nõuetele, siis vastutab see inimene või see isik organisatsioonis, kellele vastutus on suunatud või allokeeritud. Antud juhul selleks oli filiaali juhataja (Aivar Rehe) ja nagu te teate faktide alusel, siis pank ise vastavad otsused ka ka 2015. aastal tegi [Rehe lahkus filiaali juhi kohalt 2015. aasta septembris - toim],“ ütles Kessler intervjuus ERRile.

Kessler ütles, et kui 2014. aastal käis Finantsinspektsioon Danske Eesti harul kohas ja tegi ettekirjutuse, siis tundus talle, et sellest saadi aru ja vigu hakati parandama, kuid tegelikult nii ei läinud ning 2015. aastal laekusid aruanded, mis näitasid, et mitteresidentide kontojäägid ei ole vähenenud. „See asi päädis juulis 2015 sellega, et me tegime neile ettekirjutuse, kus on selgelt õiguslikud kohustused. Sa pead tegema seda, sa pead tegema seda, sa pead tegema seda. Pank muidugi vaidles vastu nendele kohustustele,“ rääkis ta. „Teatavasti seaduse järgi, kui ettekirjutust ei täideta, võib pangalt tegutsemisõiguse ära võtta. 2015. aasta lõpuks oli see äri neil siin Danskes kinni pandud."

Tema sõnul on Danske asjas erinevaid mängijaid erinevate riikide lõikes – osapooli on piisavalt palju, kes võisid midagi teada ja reageerida – see lugu on nii mitmetahuline ja rikas, siin on mitu võtmekohta, millest osale võiks selgust anda järgmisel nädalal avaldatav Danske sisejuurdluse raport.