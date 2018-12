Amazonile pakuti linnapea kohta ja miljardeid dollareid

New Yorgis protesteeriti Amazoni peakontori linna toomise plaani vastu. Foto: Scanpix

Amazon korraldas uue peakontori asukoha leidmiseks konkurssi, kus pakuti miljardite dollarite eest maksusoodustusi, aga ka uue loodava linna eluaegse linnapea ametikohta.

Amazoni uue peakontori valik on Ameerika Ühendriikide korporatiivmaastikul üks käesoleva aasta enimkõneldud teemasid. Tähelepanu sai see siis, kui jaanuaris avalikustati "finaali" jõudnud 18 linna ning laineid on see löönud nüüd, kui Amazon oma lõplikust valikust teatas. Ja võitjaks osutusid mitte Silicon Valley ega Ühendriikide keskosa, vaid USA idaranniku kaks keskust – Ameerika Ühendriikide mitteametlik rahanduspealinn New York ja ametlik pealinn Washington.