Maxwise: Eksperdid rahvusvahelises raamatupidamises ja maksuregulatsioonides

Jah, kindlasti! Professionaalne raamatupidamine on ettevõtte edu oluline alus. Maxwise ’i kogemusega raamatupidamine aitab ettevõtetel hallata rahavoogusid, optimeerida maksukohustusi ja teha teadlikke äriotsuseid. Meie kogemus võimaldab pakkuda täpset ja usaldusväärset teenust, mis viib teie äri järgmisele tasemele.

Üks meie suurimaid väljakutseid oli koostöö alustamine krüptofirmadega. Selgus, et isegi edukad krüptofirmad ei pööranud tähelepanu korrektsele raamatupidamisele ja aruandlusele – kõik tuli nullist üles ehitada. Maxwise ’i üks tugevamaid külgi on oskus luua krüptotegevuseks sobiv raamatupidamisrakendus, mis vastab MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) nõuetele ning mida saab madalate kuludega kohandada väikeettevõtete vajadustele. Meie lahendused võimaldavad krüptofirmadel tegutseda vastavalt uutele regulatsioonidele, säilitades samal ajal kuluefektiivsuse ja paindlikkuse.

Lisaks oleme kursis Euroopa Komisjoni ViDA (VAT in the Digital Age) ettepanekuga, mis keskendub käibemaksusüsteemi digitaliseerimisele ja moderniseerimisele. Need muudatused mõjutavad kõiki digitaalses keskkonnas tegutsevaid ettevõtteid, ja meil on vajalikud teadmised ning kogemused, et aidata teie ettevõttel nendega kohanduda.