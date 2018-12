Eesti idu otsib omanikke Rotterdami ärihoonele, investorid on skeptilised

Tänavu septembri keskel alustanud ärikinnisvaravahendaja Consorto on löönud käed ühisrahastusplatvormiga Fundwise ja pakub investoritele võimalust omandada osalus Hollandis Rotterdamis asuvas ärikompleksis. Investorid on pakkumise suhtes skeptilised.

„Rotterdamis on kolmest hoonest koosnev kontorikompleks. Seal on juba kolm rentnikku sees, aga 1000 ruutmeetrit vaba pinda. Meie eesmärk on osta ära kogu kompleks, leida vabale pinnale rentnikud ja niimoodi kasvatada üüritulu,“ märkis Consorto asutaja Philip Verzun.