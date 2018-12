Äripäeva aasta ettevõtja: vähetuntud Kristjan Rahu üllatavad küljed

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva aasta ettevõtja Kristjan Rahu on teda tundvate inimeste sõnul tundlik kunstnikuhing, kelle tugevused on hea läbirääkimisoskus ja strateegiline mõtlemine.

Kui varem Äripäeva aasta ettevõtja auhinna pälvinud ettevõtjad Oleg Ossinovski, Hillar Teder või Rain Lõhmus avalikkusele suuremat tutvustamist ei vaja, on Kristjan Rahu nimi püsinud üldsusele pigem tundmatuna. Ometi on tegu märkimisväärse äritegelasega, kelle saavutuste kaliiber on varem nimetatutega võrreldes vähemalt sama uhke.