Isamaa suurimad toetajad on vennad Linnamäed

UP Investi omanik Margus Linnamäe. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Erakonnale Isamaa laekus eelmise aasta neljandas kvartalis kokku 523 181 eurot, annetusi oli neist 334 924 eurot.

Kõige suuremad annetajad olid Aivar Linnamäe, Margus Linnamäe, Urmas Sõõrumaa ja Reet Roos, kes kõik andsid erakonnale 50 000 eurot. Kaspar Kokk on mitmes osas viinud erakonnale kokku 30 000 eurot, kahes jaos on raha andnud Mait Riikjärv kokku 20 000 eurot ning 10 000 eurot on andnud Andres Lume.

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder on andnud kolmel korral kokku 450 eurot.

Silma jäävad veel Toomas Tõniste 5750 euroga, Väino Kaldoja 5000 euroga ja Priit Sibul 4700 euroga

Riigieelarveline toetus erakonnale oli 18 7578 eurot.

Rohelistele andis enim raha ettevõtja Karli Lambot

Erakonna Eestimaa Rohelised suurim toetaja eelmise aasta viimases kvartalis oli ettevõtja Karli Lambot. Lambot andis erakonnale 5000 eurot. Peale selle oli aasta alguses Lambot erakonnale andnud 3000 eurot.

Suuruselt teine rohelistele annetaja on 2000 euroga Viljandimaa ettevõtja Aivar Berzin, kes on lõppenud aastal andnud veel korra 2500 eurot.

Erakonna juht Züleyxa Izmailova andis viimases kvartalis erakonnale 1643 eurot.

Kokku laekus rohelistele eelmise aasta neljandas kvartalis toetustelt 15 144 eurot ja liikmemaksudelt 1544 eurot.