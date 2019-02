Aktiivsemad töövahetajad teenivad kõrgemat palka

Lühema staažiga juhid ja tippspetsialistid teenivad ligi veerandi võrra rohkem palka kui nende kolleegid, kes on ühes organisatsioonis kauem töötanud.

Hea erialase ettevalmistuse ja kogemusega juhid ja tippspetsialistid, kes on viimase aasta jooksul töökohta vahetanud, teenivad ligi veerandi võrra rohkem kui üle kümne aasta ühe tööandja juures töötanud inimesed, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööturu- ja palgauuringust.

Alla aasta oma praeguse tööandja juures töötanud inimesed teenisid keskmiselt 1717 eurot brutotasu, üle kümneaastase staažiga töötajad aga 1453 eurot. Seega teenisid hiljuti töökohta vahetanud inimesed 18% rohkem kui pikka aega ühes organisatsioonis ametis olnud töötajad.

Tulemused on sarnased peaaegu kõigis ametirühmades – lühema staažiga töötajad teenivad rohkem kui pikema staažiga töötajad. Juhtide puhul oli alla aastase staažiga töötajate brutotöötasu lausa 26% ja tippspetsialistide puhul 24% suurem kui üle kümneaastase staažiga töötajatel.

Hiljuti töökohta vahetanud müügi- ja teenindustöötajad teenisid 14% rohkem kui nende pikema staažiga kolleegid, seadme- ja masinaoperaatorid 16% rohkem. Erandiks olid esmatasandi juhid ja lihttöölised, kelle puhul oli kõrgeim brutotöötasu 1–2aastase staažiga töötajatel.

Töötajate palkade analüüsimisel võrreldi brutotöötasusid tööstaaži järgi organisatsioonis. Võrdlusse võeti töötajad, kelle erialane ettevalmistus vastas täielikult ametikoha nõuetele või ületas seda ning kel on kolm või rohkem aastat erialast kogemust. Seega jäeti analüüsist välja ilma erialase ettevalmistuse ja töökogemuseta tööturule sisenejad.

Töökoha vahetus tagab palgatõusu

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederi sõnul näitavad analüüsi tulemused, et praegusel tööturul on töökoha vahetus üsna kindel võimalus oma sissetuleku suurendamiseks. "Töötajate puuduses on tööandjad sunnitud värbama teistes organisatsioonides töötavaid inimesi ning tegema ka paremaid palgapakkumisi, mis võivad olemasolevat palka 20–30% ületada," kommenteeris Seeder pressiteates.

Seeder lisas, et uuringu tulemuste järgi on kasvanud ka nende töötajate palgad, kes on ühes organisatsioonis kauem töötanud, kuid palgatõusust osa saanuid on nende seas vähem ning palgakasv tunduvalt tagasihoidlikum kui tööturul aktiivsematel töötajatel.

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt selgitas, et värske uuring näitas, et kuigi palgad järjest kasvavad, on oma palganumbriga praegu rahul vaid 35% töötajatest. "Ootused nii tööandjale, tööle kui ka töötingimustele on kasvanud ja töötajate soovidele vastamine muutub päev-päevalt keerukamaks," lisas Auväärt.

2018. aasta sügisel osales uuringus 505 organisatsiooni esindajat ning 10 946 töötajat ja tööotsijat.