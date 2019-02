SVT: kahtlane raha liikus ka Swedbanki kaudu

Swedbanki juhid varem on eitanud panga seotust rahapesuskandaaliga. Foto: Andras Kralla

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides.

Sellest 26 miljonit on seotud Venemaa maksupettustega, mille avastas Sergei Magnitsky.

Viie kuu jooksul analüüsisid STV ajakirjanikud suurt hulka salajasi dokumente, kust leiti suur hulk kahtlasi raha liikumisi Danske Banki ja Swedbanki vahel aastatel 2007–2015.

Analüüsist tuli välja 50 Swedbanki klienti, kellel on rahapesu kahtlus. Bloomberg kirjutas, et nende 50 kliendi rahaliikumised kannavad selget rahapesukahtluse märki ja nende kaudu liikus raha 4,3 miljardi dollari ulatuses.

Swedbank vastas STV-le, et on registreerinud kahtlasi tehinguid ja on nendest politseile teada andnud.

„Kui see info vastab tõele, siis on kaks võimalust: nad on nendest tehingutest teadnud, aga lasknud sel jätkuda või pole nad neid kontrollinud ja tehingud pole ühtki häirekella tööle pannud. Ma ei oskagi öelda, kumb variant on hullem,“ Soderberg & Partnersi laenunõustaja ütles Joakim Bornold. „Swedbanki vastu on esitatud rängad süüdistused ja on väga murettekitav, et neil on nii vähe vastuseid.“