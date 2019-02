Nordea rahapesu uurimine liikus sammu võrra edasi

Soome finantsinspektsioon on lõpule jõudnud uurimisega, milles süüdistati Nordea panka rahapesus osalemises, vahendab Bloomberg.

Helsingis tegutsev inspektsioon on uurimise tulemused üle andnud Soome politseile, kes hinnangute kohta ka päringu tegi. Nüüd otsustab politsei, kas alustatakse ka ametlikku uurimist või mitte. Finantsinspektsioon teatas, et nendel ei ole võimalik tulemusi kommenteerida.

Uuringuga alustati põhjusel, et Hermitage Capital Managementi kaasasutaja Bill Browder väitis, et Nordea võimaldas viia Venemaalt Soome 234 miljonit dollarit kahtlast raha.

Soome Finantsinpsektsiooni tegevusriskide haldamise juht Markku Koponen ütles telefoni teel Bloombergile, et inspektsioon teeb politseiga tihedalt koostööd. Juhtiv järelvalveametnik Asko Vaten ütles, et Soome politsei võib peagi otsuse vastu võtta, kas Nordea suhtes alustatakse uurimist või mitte.

Browder on teinud sarnased avaldused ka teiste riikide järelevalvetele. Rootsi ametivõimud on juba otsustanud, et uurimist ei alustata, sest Rootsi Nordeast läbi käinud rahade hulk oli küllaltki väike.

Nordea teatas, et on süüdistustest teadlik ning teeb ametivõimudega koostööd. Pank teatas ka, et on teinud “suuri investeeringuid” selleks, et ennast rahapesu eest kaitsta.

Browder mängis Danske Banki vastu esitatud süüdistustes võtmerolli. Tema tõendusmaterjali kasutatakse Taani suurima laenuandja kohtuasjas.