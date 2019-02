Navalnõi: USA ja Suurbritannia ei huvitu Vene musta rahaga tegelemisest

Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi kritiseerib Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, öeldes, et neist pole suurt midagi kasu.

Venemaa opositsiooni juht Aleksei Navalnõi ütles väljaandele Financial Times antud intervjuus, et Lääne kehtestatud Venemaa-vastased sanktsioonid asja ette ei ole läinud ning USA-l ning Suurbritannial pole tegelikku huvi nii-öelda musta rahaga tegelemiseks.

„Suurbritannias ei juhtu midagi, sest ahned advokaadid on Vene raha pealt elanud aastakümneid,“ ei hoidnud Navalnõi värvi kokku.

Vene opositsiooniliider oli Venemaale kehtestatud sanktsioonide suhtes väga kriitiline, nimetades neid kaootiliseks ning arusaamatuks. Tema hinnangul peaks selleks, et Venemaad ohjeldada, suunama sanktsioonid otse Vene oligarhidele, kellel on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga lähedased suhted. Ta selgitas, et kuigi praegused sanktsioonid on olnud suunatud mitmete Vene oligarhide vastu, pole need siiski suutnud piisavalt vähendada nende tegevust Läänes. „Nad kõik käivad välismaal täiesti vabalt,“ lisas Navalnõi.

Samuti on Navalnõi hinnangul Suurbritannia ponnistused Vene raha vastu võidelda jooksnud osavate lobistide ning advokaatide tõttu liiva. „Nii FBI kui ka Suurbritannia valitsus teavad väga hästi, kes on need isikud, kelle vastu peaksid sanktsioonid olema kehtestatud, et asja eriti valusaks teha,“ ütles Navalnõi.

Lisaks kritiseeris Navalnõi USA otsust eemaldada oligarh Oleg Deripaska ettevõtetele kehtestatud sanktsioonid. USA on öelnud, et Deripaska firmad on oma sisemisi süsteeme muutnud ning seega pole sanktsioonid enam vajalikud. Deripaska on Kremliga soojades suhetes ning seega on temast saanud ka Venemaa üks rikkamaid inimesi. Meest on seostatud USA presidendi Donald Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafortiga. Venemaad on süüdistatud 2016. aasta USA presidendivalimiste mõjutamises.