Kallas: Ratas näeb meeleheitlik välja

Valitsuse moodustamine, Reformierakond. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna ja Reformierakonna vahel valinud Isamaa otsustas täna õhtul, et läheb valitsuskõnelustele Keskerakonnaga. Kolmandaks tuleb kampa EKRE.

„Eks see seab õigesse valgusesse Keskerakonna reedese otsuse. Juba tollal oli meil aru saada, et ilmselt on Keskerakonnal paan teha valitsus Isamaa ja EKREga ja meile äraütlemiseks otsiti lihtsalt ettekäänet. Paistab, et vastaski tõele,“ kommenteeris Isamaa otsust Reformierakonna esimees Kaja Kallas. „Eks nad nüüd kompa ja otsi ühisosasid,“ lisas ta.

Kallas ütles, et kutsub Reformierakonna juhatuse uuesti kokku, et olukorda arutada. „Võtame rahulikult ja jälgime mängu. Kõik arengud on olnud väga tormilised,“ ütles ta. Kallas rääkis, et valmistulemusi pole veel isegi välja kuulutatud, kuna vaidlusi on esitatud palju. Ta lisas, et valimiskomisjonist öeldi, et enne aprilli algust veel tegelikult midagi ei juhtugi.

Kallast ajavad segadusse Jüri Ratase väljaütlemised. „Enne ta ütles, et EKREga valitsust ei tee. Siis ütles, et tahab kindlasti valitsusse minna. Kui me neile seda võimalust pakkusime, ütles ta selle aga ära ja ütles, et pall on Reformierakonna käes. Nädalavahetusel paistis, et midagi ei juhtu – kõik kinnitasid, et mingeid läbirääkimisi ei peeta. Ometigi võeti esmaspäeva hommikul juhatus kokku, et teha Isamaale ja EKRE-le ettepanek koos valitsust teha,“ kirjeldas Kallas olukorda. „See näeb kummaline ja pisut meeleheitlik välja. Kummaline soov hoida oma kohast kinni,“ märkis Kallas.