Raadiohommikus: kas uus valitsus oli juba ammu kokku lepitud?

Riigikogu valimised 2019. Isamaa fraktsiooni kuuluv Priit Sibul. Foto: Liis Treimann

Mis sai Isamaa jaoks võimalike koalitsioonipartnerite valikul määravaks ning millistest lubadustest erakond ei tagane, annab ülevaate Isamaa fraktsiooni kuuluv Priit Sibul.

Teeme temaga juttu ka sellest, kas ja millal muutub teine pensionisammas vabatahtlikuks ning millised on konservatiivide nõudmised tulevases valitsuses.

Enne aga räägime Keskerakonna juhatuse liikme Jaanus Karilaiuga, miks otsustati koalitsiooni kasuks Isamaa ja EKREga ning kompame, kui kaugele ollakse peaministri koha nimel valmis minema. Küsimata ei jää ka see, kui kaua aega ette oli kolme erakonna liit kokku lepitud.

Kuuleme ka EKRE emotsioone pärast esmaspäevast juhatuse koosolekut.

Poliitikale lisaks saame lollikindla investeerimisidee väikeinvestor Jaak Roosaarelt.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Indrek Mäe.

Päev jätkub viie saatega:

10.05-10-15 „Müügiminutid“. Kas klient on müügiinimese või kõigi ettevõtte töötajate oma? Arutleme Instar EBC asutaja ja tegevjuht Kersti Vannasega selle üle, et kuidas panna ettevõtte teised töötajad ka müüma. Sotsiaalmeedias on kordades odavam innustada oma ettevõtte fänne toodet/teenust reklaamima, kui välist reklaami sisse osta. Kuidas leida üles ettevõtte fännid ja teha neist brändisaadikud? Kui palju on igas ettevõttes potentsiaalseid brändisaadikuid? Saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Saates tutvustab investor Jaak Roosaare üht oma lemmikaktsiat - Berkshire Hathawayd, mis on ka investor Toomase portfellis esindatud. Berkshire on pakkunud investoritele suurepärast tootlust. Saatest saab kuulda, kuidas see on õnnestunud, mis võib saada tulevikus ning mis riskid ettevõttega kaasnevad. Ettekanne on lindistatud raamatu "Narratiiv ja numbrid" esitlusel.

12.00-13.00 „Kullafond“. Külas on Palgainfo Agentuuri juht ja asutaja Kadri Seeder ning Pro Konsultatsioonide asutaja ja juhtimiskonsultant Mait Raava. Juttu tuleb diferentseeritud tasustamisest ja püüame leida vastused küsimustele, kas eelistada kompetentsus- või tulemustasu ja kas maksta individuaalset või meeskonna tulemustasu. Samuti arutleme palkade avalikkuse teemal ning mõtiskleme, kuidas tasustada oma staare ehk võtmetöötajaid ja tippjuhte. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar. Kullafondi kuuluv "Töö ja palk" oli esimest korda eetris möödunud aasta mais.

13.00-14.00 „Eetris on turundusuudised“. Stuudiosse on kutsutud Kontuur Leo Burnetti loovjuht Urmas Villmann ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Võtame kokku lõppenud valimiskampaania ning arutleme kuue esierakonna saavutuste ja puudujääkide üle valimiskampaanias. Iga inimene, kes annab oma hääle, on kindlasti näinud valimisreklaame ja seetõttu sõltub valimistulemus suurel määral ka valimiskampaania edukusest. Kuna saates arutlevad inimesed, kes ka ise erakondade kampaaniatega seotud, saab välja öeldud palju nõuandeid ja välja toodud õhku rippuma jäänud küsimärke. Kuula saatest, kes ja millise erakonnaga seotud on. Saadet juhib Uku Nurk.

15.00-16.00 „Innovatsiooniminutid“. Mis on DHL Express Eesti fookuses sel aastal, milliseid e-kaubandusega seotud õigusküsimusi lahendab Fondia ja mida uut plaanib e-kauplejaid ühendav e-kaubanduse liit? Külas on Katrin Peskov-Kähkönen (Fondia vanem õigusnõunik), Tõnu Väät (e-kaubanduse liidu tegevjuht) ja Endro Roosimäe (DHL Express e-kaubanduse valdkonna spetsialist). Saatejuht on Andres Panksepp.

