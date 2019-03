Ragnar Sass võimalikust koalitsioonist: oleme kerges šokis

Ragnar Sass Pipedrive'i kontoris. Foto: Andres Haabu

Iduettevõtja Ragnar Sassi sõnul on Eesti start-up-kogukond võimalikust Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni realiseerumisest kerges šokis ja midagi positiivset ta selles näha ei osanud. Sass tõi välja, et EKRE plaanib tühistada start-up-firmadele seni kehtinud võõrtööjõu palkamise eelised.

"Ma eile lugesin Mart Helme lauset, kus ta ütles, et esimesena tuleks ette võtta migratsioon ja tühistada kõik need erisused, kuidas hetkel tulevad sisse talendid. See tähendab, et ühes esimeses intervjuus ta ütles, et tuleks tühistada start-up-viisad. Kui sellise suhtumisega minnakse koalitsiooniläbirääkimistesse, siis see võib hävitada kogu selle majanduse edu ära – mustvalgelt," rääkis Sass.